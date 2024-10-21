Санду пожаловалась на атаку криминальных сил: итоги выборов и референдума в Молдавии

В Молдове обработали 100% бюллетеней по выборам президента и референдуму

21 октября 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Майя Санду заявила о беспрецедентном давлении в процессе выборов Фото: Официальный сайт президента Украины В Молдавии завершились президентские выборы и референдум об интеграции страны в Евросоюз. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, подсчет голосов подошел к концу. Результаты голосования показали противоречивые результаты. Подробнее о позиции молдован относительно будущего страны в Евросоюзе и следующем президенте — в материале URA.RU. Никто не набрал необходимое количество голосов Новость по теме Массовые нарушения и сотни стычек: как проходят выборы в Молдавии Ни один из кандидатов на выборах не смог набрать необходимое абсолютное большинство голосов для победы в первом туре. Об этом сообщила онлайн-платформа Privesc.eu, которая занималась трансляцией выборов в республике. Согласно действующему законодательству, для победы баллотирующийся должен был получить более половины голосов избирателей.

Первой по итогам голосования оказалась кандидат в президенты Майя Санду с 42,45% голосов. За ней расположился ее главный оппонент, бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, набравший 25,99%. 3 ноября будет организован второй тур выборов. Молдоване одобрили интеграцию в ЕС Референдум по интеграции республики в Евросоюз прошел в один день с выборами президента Фото: Роман Наумов © URA.RU Согласно итогам конституционного референдума в Молдавии, 49,54% участников голосования высказались против интеграции страны в Европейский Союз. В поддержку евроинтеграции высказались 50,46% голосовавших. Лидерство Санду и отказ от общения с прессой Санду на протяжении всего подсчета голосов оставалась на лидирующей позиции Фото: Официальный сайт президента Украины Политические аналитики еще до выборов публиковали прогнозы о том, что главная борьба за президентское кресло развернется между нынешним президентом Санду, стремящейся к переизбранию, и представителями политических сил, выступающих за более умеренную внешнюю политику. В качестве перспективного кандидата от оппозиции называлась личность Стояногло. По итогам подсчетов стало ясно, что предположения подтвердились, когда было объявлено, что оба политика выходят во второй тур голосования. Санду несколько раз откладывала свое обращение к прессе, после чего анонс был вовсе удален. На запросы журналистов пресс-служба президента Молдавии комментариев не предоставила, уточнило агентство ТАСС. Санду пожаловалась на атаку криминальных сил Президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках криминальных групп и иностранных сил вмешаться в процесс демократических выборов в стране. По ее словам, эти действия были направлены на подрыв свободы и демократии в республике. «Совместные усилия криминальных элементов и внешних сил привели к агрессивной кампании против нашего государства, поддержанной десятками миллионов евро, а также активным распространением ложных сведений и пропаганды. Цель этой кампании — погрузить Молдову в состояние нестабильности и хаоса. По нашим данным, одним из ключевых замыслов криминальной группировки была покупка 300 тысяч голосов», — сказала Санду. Она подчеркнула, что ожидает окончательных итогов выборов и референдума. После она намерена принять решения о дальнейших шагах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Молдавии завершились президентские выборы и референдум об интеграции страны в Евросоюз. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики, подсчет голосов подошел к концу. Результаты голосования показали противоречивые результаты. Подробнее о позиции молдован относительно будущего страны в Евросоюзе и следующем президенте — в материале URA.RU. Ни один из кандидатов на выборах не смог набрать необходимое абсолютное большинство голосов для победы в первом туре. Об этом сообщила онлайн-платформа Privesc.eu, которая занималась трансляцией выборов в республике. Согласно действующему законодательству, для победы баллотирующийся должен был получить более половины голосов избирателей. Первой по итогам голосования оказалась кандидат в президенты Майя Санду с 42,45% голосов. За ней расположился ее главный оппонент, бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, набравший 25,99%. 3 ноября будет организован второй тур выборов. Согласно итогам конституционного референдума в Молдавии, 49,54% участников голосования высказались против интеграции страны в Европейский Союз. В поддержку евроинтеграции высказались 50,46% голосовавших. Политические аналитики еще до выборов публиковали прогнозы о том, что главная борьба за президентское кресло развернется между нынешним президентом Санду, стремящейся к переизбранию, и представителями политических сил, выступающих за более умеренную внешнюю политику. В качестве перспективного кандидата от оппозиции называлась личность Стояногло. По итогам подсчетов стало ясно, что предположения подтвердились, когда было объявлено, что оба политика выходят во второй тур голосования. Санду несколько раз откладывала свое обращение к прессе, после чего анонс был вовсе удален. На запросы журналистов пресс-служба президента Молдавии комментариев не предоставила, уточнило агентство ТАСС. Президент Молдавии Майя Санду заявила о попытках криминальных групп и иностранных сил вмешаться в процесс демократических выборов в стране. По ее словам, эти действия были направлены на подрыв свободы и демократии в республике. «Совместные усилия криминальных элементов и внешних сил привели к агрессивной кампании против нашего государства, поддержанной десятками миллионов евро, а также активным распространением ложных сведений и пропаганды. Цель этой кампании — погрузить Молдову в состояние нестабильности и хаоса. По нашим данным, одним из ключевых замыслов криминальной группировки была покупка 300 тысяч голосов», — сказала Санду. Она подчеркнула, что ожидает окончательных итогов выборов и референдума. После она намерена принять решения о дальнейших шагах.