В Белом доме считают, что РФ может повлиять на выборы в Молдавии

Блинкен: Россия в силах повлиять на второй тур выборов в Молдавии

23 октября 2024 в 07:46 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен заявил, что РФ может вмешаться во второй тур молдавских выборов президента Фото: Официальный сайт президента Украины Россия может оказать влияние на Молдавию во время второго тура президентских выборов в стране, который пройдет 3 ноября. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем письменном заявлении. Новость по теме Санду пожаловалась на атаку криминальных сил: итоги выборов и референдума в Молдавии «США в ожидании второго тура президентских выборов 3 ноября сохраняют обеспокоенность относительно того, что Россия снова попытается не дать молдаванам реализовать суверенное право на избрание своих руководителей», — заявил Блинкен, передает ТАСС. Госсекретарь США отметил, что молдавское правительство обеспечило хорошую конкуренцию и организацию на выборах президента. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что выборы в Молдавии вызывают очень много вопросов. В частности, в плане динамики изменения голосов. Кроме того, в Евросоюзе обвинили Россию во вмешательстве в молдавские выборы. Так, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что выборы проводятся в условиях давления и запугивания страны, передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия может оказать влияние на Молдавию во время второго тура президентских выборов в стране, который пройдет 3 ноября. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем письменном заявлении. «США в ожидании второго тура президентских выборов 3 ноября сохраняют обеспокоенность относительно того, что Россия снова попытается не дать молдаванам реализовать суверенное право на избрание своих руководителей», — заявил Блинкен, передает ТАСС. Госсекретарь США отметил, что молдавское правительство обеспечило хорошую конкуренцию и организацию на выборах президента. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что выборы в Молдавии вызывают очень много вопросов. В частности, в плане динамики изменения голосов. Кроме того, в Евросоюзе обвинили Россию во вмешательстве в молдавские выборы. Так, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что выборы проводятся в условиях давления и запугивания страны, передает Pravda.Ru.