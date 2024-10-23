В Белом доме считают, что РФ может повлиять на выборы в Молдавии

Блинкен: Россия в силах повлиять на второй тур выборов в Молдавии
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Энтони Блинкен заявил, что РФ может вмешаться во второй тур молдавских выборов президента Фото:

Россия может оказать влияние на Молдавию во время второго тура президентских выборов в стране, который пройдет 3 ноября. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем письменном заявлении.

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«США в ожидании второго тура президентских выборов 3 ноября сохраняют обеспокоенность относительно того, что Россия снова попытается не дать молдаванам реализовать суверенное право на избрание своих руководителей», — заявил Блинкен, передает ТАСС. Госсекретарь США отметил, что молдавское правительство обеспечило хорошую конкуренцию и организацию на выборах президента.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что выборы в Молдавии вызывают очень много вопросов. В частности, в плане динамики изменения голосов.

Кроме того, в Евросоюзе обвинили Россию во вмешательстве в молдавские выборы. Так, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что выборы проводятся в условиях давления и запугивания страны, передает Pravda.Ru.

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Россия может оказать влияние на Молдавию во время второго тура президентских выборов в стране, который пройдет 3 ноября. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в своем письменном заявлении. «США в ожидании второго тура президентских выборов 3 ноября сохраняют обеспокоенность относительно того, что Россия снова попытается не дать молдаванам реализовать суверенное право на избрание своих руководителей», — заявил Блинкен, передает ТАСС. Госсекретарь США отметил, что молдавское правительство обеспечило хорошую конкуренцию и организацию на выборах президента. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что выборы в Молдавии вызывают очень много вопросов. В частности, в плане динамики изменения голосов. Кроме того, в Евросоюзе обвинили Россию во вмешательстве в молдавские выборы. Так, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что выборы проводятся в условиях давления и запугивания страны, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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