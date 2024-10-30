«Шантажировала парня»: в Екатеринбурге задержали звезду «Дома-2»

Полиция задержала бывшую возлюбленную Гуфа Яну Шевцову в Екатеринбурге

31 октября 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Силовая операция прошла возле ТЦ «Фан Фан» (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге силовики задержали звезду «Дома-2», бывшую возлюбленную рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яну Шевцову, по неподтвержденным данным, при получении миллиона рублей от бизнесмена Артема (имя изменено). По слухам, она шантажировала его, сообщил источник URA.RU. «Шевцову задержали 10 октября возле торгового центра „Фан Фан“. Ее взяли с поличным при получении миллиона рублей. По предварительным данным, девушка шантажировала своего бывшего парня [Артема], от которого якобы родила ребенка. Она говорила, что он бросил их, грозилась публично рассказать об этой истории. Затем стала выпрашивать деньги за молчание. При этом никакого ребенка у пары нет», — сказал собеседник агентства. Силовики отпустили Шевцову. «Уже третью неделю не возбуждается уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество), хотя состав преступления налицо. Есть версия, что она могла просто откупиться, чтобы силовики не возбуждали дело», — заключил собеседник. Ответы от УМВД РФ по Екатеринбургу и свердловского СУ СК ожидаются. Сама Шевцова в разговоре с корреспондентом подтвердила факт задержания. Однако отвечать на вопрос, брала ли она миллион, отказалась. «Пропустим этот вопрос, следствие разберется, я дала все объяснения», — сказала Шевцова. Дозвониться до Артема не удалось. Широкую известность Шевцова получила в 2018 году после заявления об отношениях с Гуфом. После этого она участвовала в проекте «Дом-2». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге силовики задержали звезду «Дома-2», бывшую возлюбленную рэпера Гуфа (Алексей Долматов) Яну Шевцову, по неподтвержденным данным, при получении миллиона рублей от бизнесмена Артема (имя изменено). По слухам, она шантажировала его, сообщил источник URA.RU. «Шевцову задержали 10 октября возле торгового центра „Фан Фан“. Ее взяли с поличным при получении миллиона рублей. По предварительным данным, девушка шантажировала своего бывшего парня [Артема], от которого якобы родила ребенка. Она говорила, что он бросил их, грозилась публично рассказать об этой истории. Затем стала выпрашивать деньги за молчание. При этом никакого ребенка у пары нет», — сказал собеседник агентства. Силовики отпустили Шевцову. «Уже третью неделю не возбуждается уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество), хотя состав преступления налицо. Есть версия, что она могла просто откупиться, чтобы силовики не возбуждали дело», — заключил собеседник. Ответы от УМВД РФ по Екатеринбургу и свердловского СУ СК ожидаются. Сама Шевцова в разговоре с корреспондентом подтвердила факт задержания. Однако отвечать на вопрос, брала ли она миллион, отказалась. «Пропустим этот вопрос, следствие разберется, я дала все объяснения», — сказала Шевцова. Дозвониться до Артема не удалось. Широкую известность Шевцова получила в 2018 году после заявления об отношениях с Гуфом. После этого она участвовала в проекте «Дом-2».