Жители Копейска собирают деньги на отсыпку дырявой дороги. Фото

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Строительство дороги. Ключи. Челябинск., щебень
На выравнивание дороги требуются десятки тонн щебня Фото:

Жители поселка Горняк в Копейске, городе-спутнике Челябинска, собирают деньги на отсыпку дырявой дороги щебнем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ).

«В поселке Горняк города Копейска дорога на улице 19 Партсъезда — настоящее решето. Местные жители копят деньги на ремонт», — уточнили в пресс-службе ОНФ.

Жители отметили, что уже собрали средства на доставку 40 тонн щебня. Это поможет выровнять хотя бы часть дороги, так как дойти по ней до остановки в чистой обуви и одежде невозможно. По данным ОНФ, администрация Копейска не реагирует должным образом на просьбы копейчан, поэтому они обратились к губернатору региона с просьбой взять ситуацию на контроль и решить вопрос с ремонтом дороги.

Дойти до остановки и остаться чистым на такой дороге невозможно
Дойти до остановки и остаться чистым на такой дороге невозможно

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Жители поселка Горняк в Копейске, городе-спутнике Челябинска, собирают деньги на отсыпку дырявой дороги щебнем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ). «В поселке Горняк города Копейска дорога на улице 19 Партсъезда — настоящее решето. Местные жители копят деньги на ремонт», — уточнили в пресс-службе ОНФ. Жители отметили, что уже собрали средства на доставку 40 тонн щебня. Это поможет выровнять хотя бы часть дороги, так как дойти по ней до остановки в чистой обуви и одежде невозможно. По данным ОНФ, администрация Копейска не реагирует должным образом на просьбы копейчан, поэтому они обратились к губернатору региона с просьбой взять ситуацию на контроль и решить вопрос с ремонтом дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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