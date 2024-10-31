Жители поселка Горняк в Копейске, городе-спутнике Челябинска, собирают деньги на отсыпку дырявой дороги щебнем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ).
«В поселке Горняк города Копейска дорога на улице 19 Партсъезда — настоящее решето. Местные жители копят деньги на ремонт», — уточнили в пресс-службе ОНФ.
Жители отметили, что уже собрали средства на доставку 40 тонн щебня. Это поможет выровнять хотя бы часть дороги, так как дойти по ней до остановки в чистой обуви и одежде невозможно. По данным ОНФ, администрация Копейска не реагирует должным образом на просьбы копейчан, поэтому они обратились к губернатору региона с просьбой взять ситуацию на контроль и решить вопрос с ремонтом дороги.
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