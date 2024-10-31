Жители Копейска собирают деньги на отсыпку дырявой дороги. Фото

31 октября 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

На выравнивание дороги требуются десятки тонн щебня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Горняк в Копейске, городе-спутнике Челябинска, собирают деньги на отсыпку дырявой дороги щебнем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ). «В поселке Горняк города Копейска дорога на улице 19 Партсъезда — настоящее решето. Местные жители копят деньги на ремонт», — уточнили в пресс-службе ОНФ. Жители отметили, что уже собрали средства на доставку 40 тонн щебня. Это поможет выровнять хотя бы часть дороги, так как дойти по ней до остановки в чистой обуви и одежде невозможно. По данным ОНФ, администрация Копейска не реагирует должным образом на просьбы копейчан, поэтому они обратились к губернатору региона с просьбой взять ситуацию на контроль и решить вопрос с ремонтом дороги. Дойти до остановки и остаться чистым на такой дороге невозможно Народный фронт Челябинская область Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители поселка Горняк в Копейске, городе-спутнике Челябинска, собирают деньги на отсыпку дырявой дороги щебнем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта (ОНФ). «В поселке Горняк города Копейска дорога на улице 19 Партсъезда — настоящее решето. Местные жители копят деньги на ремонт», — уточнили в пресс-службе ОНФ. Жители отметили, что уже собрали средства на доставку 40 тонн щебня. Это поможет выровнять хотя бы часть дороги, так как дойти по ней до остановки в чистой обуви и одежде невозможно. По данным ОНФ, администрация Копейска не реагирует должным образом на просьбы копейчан, поэтому они обратились к губернатору региона с просьбой взять ситуацию на контроль и решить вопрос с ремонтом дороги.