30 октября 2024

В Сургуте подрядчик срывает сроки благоустройства главного городского парка

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство пешеходных дорожек задержали на два месяца
Благоустройство пешеходных дорожек задержали на два месяца Фото:

В Сургуте (ХМАО) подрядчики задержали благоустройство пешеходных дорожек в городском парке «За Саймой», тем самым вызвав общественное негодование. Об этом рассказал URA.RU один из общественников города.

«Работы должны были закончить еще в августе, но на данный момент никакого движения нет. Сейчас темнеет рано, люди должны по темноте ходить? Света то так и нет!», — рассказал собеседник агентства. По словам общественника, администрация Сургута игнорирует данную ситуацию.

Генподрядчик ООО «АБВ-ГРУПП» должен был справиться с задачей по освещению пешеходных дорожек за два месяца, но спустя четыре месяца горожане так и не увидели световых столбов. Работы остались на подготовительном этапе.

В администрации города Сургута объяснили, что монтаж приостановлен в связи с задержкой поставки опор освещения подрядчиком, поставка ожидается ориентировочно 1-2 ноября, а подрядчику будут выставлены штрафные санкции. Так же в администрации добавили, что все земляные работы, включая прокладку кабеля и засыпку траншеи, завершены 25 августа. Восстановление благоустройства окончено 15 октября.

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В Сургуте (ХМАО) подрядчики задержали благоустройство пешеходных дорожек в городском парке «За Саймой», тем самым вызвав общественное негодование. Об этом рассказал URA.RU один из общественников города. «Работы должны были закончить еще в августе, но на данный момент никакого движения нет. Сейчас темнеет рано, люди должны по темноте ходить? Света то так и нет!», — рассказал собеседник агентства. По словам общественника, администрация Сургута игнорирует данную ситуацию. Генподрядчик ООО «АБВ-ГРУПП» должен был справиться с задачей по освещению пешеходных дорожек за два месяца, но спустя четыре месяца горожане так и не увидели световых столбов. Работы остались на подготовительном этапе. В администрации города Сургута объяснили, что монтаж приостановлен в связи с задержкой поставки опор освещения подрядчиком, поставка ожидается ориентировочно 1-2 ноября, а подрядчику будут выставлены штрафные санкции. Так же в администрации добавили, что все земляные работы, включая прокладку кабеля и засыпку траншеи, завершены 25 августа. Восстановление благоустройства окончено 15 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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