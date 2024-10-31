В Челябинске запускают новый автобусный маршрут

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Маршрут запускают с 1 ноября, всего выйдет 18 автобусов под номером 58
Маршрут запускают с 1 ноября, всего выйдет 18 автобусов под номером 58 Фото:

В Челябинске с 1 ноября запускают новый автобусный маршрут №58. Перед запуском новых автобусов в муниципальном автобусном парке побывал врип мэра Алексей Лошкин.

«Мы с вами осмотрели 20 новых автобусов среднего класса. По сути,  на данном предприятии впервые начинают использовать автобусы именно этого класса. Они все выйдут с завтрашнего дня на старый маршрут, соединяющий Чваккуш с улицей Чистопольской в Ленинском районе», — сообщил Лошкин.

Всего на маршрут выйдут 18 автобусов, два будут в запасе. Врио мэра напомнил о важности автобусного маршрута, следующего через весь город. Он снизит нагрузку на другой общественный транспорт, что будет на пользу муниципальным перевозкам и пассажирам, особенно в часы пик.

Врио мэра также отметил, что новый транспорт работает на газомоторном топливе, экологичен. Автобусы были приобретены по инициативе губернатора региона Алексея Текслера.

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В Челябинске с 1 ноября запускают новый автобусный маршрут №58. Перед запуском новых автобусов в муниципальном автобусном парке побывал врип мэра Алексей Лошкин. «Мы с вами осмотрели 20 новых автобусов среднего класса. По сути,  на данном предприятии впервые начинают использовать автобусы именно этого класса. Они все выйдут с завтрашнего дня на старый маршрут, соединяющий Чваккуш с улицей Чистопольской в Ленинском районе», — сообщил Лошкин. Всего на маршрут выйдут 18 автобусов, два будут в запасе. Врио мэра напомнил о важности автобусного маршрута, следующего через весь город. Он снизит нагрузку на другой общественный транспорт, что будет на пользу муниципальным перевозкам и пассажирам, особенно в часы пик. Врио мэра также отметил, что новый транспорт работает на газомоторном топливе, экологичен. Автобусы были приобретены по инициативе губернатора региона Алексея Текслера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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