В Челябинске запускают новый автобусный маршрут

В Челябинске с 1 ноября запускают новый автобусный маршрут №58. Перед запуском новых автобусов в муниципальном автобусном парке побывал врип мэра Алексей Лошкин.
«Мы с вами осмотрели 20 новых автобусов среднего класса. По сути, на данном предприятии впервые начинают использовать автобусы именно этого класса. Они все выйдут с завтрашнего дня на старый маршрут, соединяющий Чваккуш с улицей Чистопольской в Ленинском районе», — сообщил Лошкин.
Всего на маршрут выйдут 18 автобусов, два будут в запасе. Врио мэра напомнил о важности автобусного маршрута, следующего через весь город. Он снизит нагрузку на другой общественный транспорт, что будет на пользу муниципальным перевозкам и пассажирам, особенно в часы пик.
Врио мэра также отметил, что новый транспорт работает на газомоторном топливе, экологичен. Автобусы были приобретены по инициативе губернатора региона Алексея Текслера.
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