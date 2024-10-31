Из Копейска в Челябинск в ноябре запустят 38 новых автобусов

В Копейске с 1 ноября на маршрутах №125 и №123, следующих в Челябинск, запустят 38 новых автобусов среднего и большого класса. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«38 новых автобусов усилят связь Копейск-Челябинск уже в ноябре. На маршруте №123 „Копейск — Парк Гагарина“ будет работать до 22 машин большого класса плюс три резервные, на маршруте №125 „Копейск — ЖД вокзал“ — 16 машин среднего класса плюс два резервные», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Все автобусы низкопольные, оборудованы кондиционерами. Оплатить проезд можно будет по банковской карте или транспортной карте Челябинска, а также наличными.
Жители Копейска 14 октября пожаловались, что часами ждут транспорт, чтобы доехать до Челябинска. Утром на остановке автобус ждали более 150 человек, сообщили очевидцы. После публикации URA.RU прокуратура Копейска начала проверку общественного транспорта, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
В миндортрансе рассказали, что до конца 2024 года запустят новые автобусы по маршрутам №123 и №125. Для работы на маршруте №123 закуплены 25 автобусов большого класса, для работы на маршруте №125 — 16 автобусов вместимостью не менее 50 пассажиров, сообщил URA.RU замминистра транспорта Александр Егоров.
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