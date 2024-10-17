В миндортрансе рассказали, когда из Копейска в Челябинск запустят обещанные новые автобусы

Новые обещанные автобусы по маршрутам №123 и №125 из Копейска в Челябинск запустят на линию до конца 2024 года, после того, как их доставят в город и зарегистрируют. Об этом URA.RU сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.
«Для работы на маршруте № 123 закуплены 25 автобусов большого класса, для работы на маршруте № 125 — 16 автобусов вместимостью не менее 50 пассажиров. Сейчас осуществляется поставка автобусов, после проведения необходимых регистрационных процедур транспортные средства выйдут на линию до конца 2024 года», — сообщил Егоров в ответ на официальный запрос от URA.RU.
В понедельник, 14 октября, жители Копейска пожаловались на невозможность уехать в Челябинск. На остановке на автовокзале транспорт около часа ждали не менее 150 человек, сообщили очевидцы. Прокуратура Копейска города после публикации URA.RU организовала проверку.
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