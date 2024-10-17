В миндортрансе рассказали, когда из Копейска в Челябинск запустят обещанные новые автобусы

Новые автобусы из Копейска в Челябинск запустят до конца года
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Бубнов на объектах. Екатеринбург , остановка общественного транспорта, автобусы, конечная остановка
Для работы на маршруте № 123 закуплены 25 автобусов большого класса (архивное фото) Фото:

Новые обещанные автобусы по маршрутам №123 и №125 из Копейска в Челябинск запустят на линию до конца 2024 года, после того, как их доставят в город и зарегистрируют. Об этом URA.RU сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

«Для работы на маршруте № 123 закуплены 25 автобусов большого класса, для работы на маршруте № 125 — 16 автобусов вместимостью не менее 50 пассажиров. Сейчас осуществляется поставка автобусов, после проведения необходимых регистрационных процедур транспортные средства выйдут на линию до конца 2024 года», — сообщил Егоров в ответ на официальный запрос от URA.RU.

В понедельник, 14 октября, жители Копейска пожаловались на невозможность уехать в Челябинск. На остановке на автовокзале транспорт около часа ждали не менее 150 человек, сообщили очевидцы. Прокуратура Копейска города после публикации URA.RU организовала проверку.

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Новые обещанные автобусы по маршрутам №123 и №125 из Копейска в Челябинск запустят на линию до конца 2024 года, после того, как их доставят в город и зарегистрируют. Об этом URA.RU сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров. «Для работы на маршруте № 123 закуплены 25 автобусов большого класса, для работы на маршруте № 125 — 16 автобусов вместимостью не менее 50 пассажиров. Сейчас осуществляется поставка автобусов, после проведения необходимых регистрационных процедур транспортные средства выйдут на линию до конца 2024 года», — сообщил Егоров в ответ на официальный запрос от URA.RU. В понедельник, 14 октября, жители Копейска пожаловались на невозможность уехать в Челябинск. На остановке на автовокзале транспорт около часа ждали не менее 150 человек, сообщили очевидцы. Прокуратура Копейска города после публикации URA.RU организовала проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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