В миндортрансе рассказали, когда из Копейска в Челябинск запустят обещанные новые автобусы

Новые автобусы из Копейска в Челябинск запустят до конца года

Для работы на маршруте № 123 закуплены 25 автобусов большого класса (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Новые обещанные автобусы по маршрутам №123 и №125 из Копейска в Челябинск запустят на линию до конца 2024 года, после того, как их доставят в город и зарегистрируют. Об этом URA.RU сообщил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.

«Для работы на маршруте № 123 закуплены 25 автобусов большого класса, для работы на маршруте № 125 — 16 автобусов вместимостью не менее 50 пассажиров. Сейчас осуществляется поставка автобусов, после проведения необходимых регистрационных процедур транспортные средства выйдут на линию до конца 2024 года», — сообщил Егоров в ответ на официальный запрос от URA.RU.

В понедельник, 14 октября, жители Копейска пожаловались на невозможность уехать в Челябинск. На остановке на автовокзале транспорт около часа ждали не менее 150 человек, сообщили очевидцы. Прокуратура Копейска города после публикации URA.RU организовала проверку.