В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Жители были эвакуированы. Сотрудники МЧС прибыли на место и занялись разборами завалов. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва бытового газа. Кадры с места ЧП — в фоторепортаже URA.RU.
В результате инцидента погибло минимум два человека. Семь человек получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести и сейчас они находятся под наблюдением врачей.
Взрыв мог произойти в квартире пенсионерки, на которую соседи часто жаловались. Жители сообщили, что пожилая леди не выходила из дома, скидывала из окна мусор на соседей, не пускала к себе газовиков.
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