Взрыв газа в Черкесске разрушил часть дома, два человека погибли. Фоторепортаж

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В Черкесске произошел взрыв газа в многоэтажке, прокуратура возбудила уголовное дело
В Черкесске произошел взрыв газа в многоэтажке, прокуратура возбудила уголовное дело Фото:
новость из сюжета
В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке

В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Жители были эвакуированы. Сотрудники МЧС прибыли на место и занялись разборами завалов. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва бытового газа. Кадры с места ЧП — в фоторепортаже URA.RU.

В результате инцидента погибло минимум два человека. Семь человек получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести и сейчас они находятся под наблюдением врачей. 

Взрыв мог произойти в квартире пенсионерки, на которую соседи часто жаловались. Жители сообщили, что пожилая леди не выходила из дома, скидывала из окна мусор на соседей, не пускала к себе газовиков.

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В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Жители были эвакуированы. Сотрудники МЧС прибыли на место и занялись разборами завалов. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту взрыва бытового газа. Кадры с места ЧП — в фоторепортаже URA.RU. В результате инцидента погибло минимум два человека. Семь человек получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести и сейчас они находятся под наблюдением врачей.  Взрыв мог произойти в квартире пенсионерки, на которую соседи часто жаловались. Жители сообщили, что пожилая леди не выходила из дома, скидывала из окна мусор на соседей, не пускала к себе газовиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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