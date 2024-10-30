30 октября 2024

Найден мертвым пропавший свердловчанин, проверку из-за которого начал Бастрыкин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск, скр
Следователи завели уголовное дело Фото:

Пропавший 28-летний уроженец поселка Совхозный (Свердловская область) Дмитрий Бондарев, о поисках которого просил доложить председатель СКР Александр Бастрыкин, найден мертвым. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — следует из сообщения свердловских волонтеров в соцсети «ВКонтакте».

Бондарев ушел из дома и загадочно исчез 16 июня. В СКР с просьбой о помощи в поисках обратилась мать молодого человека. В ходе поисковой операции было заведено уголовное дело.

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Пропавший 28-летний уроженец поселка Совхозный (Свердловская область) Дмитрий Бондарев, о поисках которого просил доложить председатель СКР Александр Бастрыкин, найден мертвым. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — следует из сообщения свердловских волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Бондарев ушел из дома и загадочно исчез 16 июня. В СКР с просьбой о помощи в поисках обратилась мать молодого человека. В ходе поисковой операции было заведено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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