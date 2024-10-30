Следователи завели уголовное дело
Пропавший 28-летний уроженец поселка Совхозный (Свердловская область) Дмитрий Бондарев, о поисках которого просил доложить председатель СКР Александр Бастрыкин, найден мертвым. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — следует из сообщения свердловских волонтеров в соцсети «ВКонтакте».
Бондарев ушел из дома и загадочно исчез 16 июня. В СКР с просьбой о помощи в поисках обратилась мать молодого человека. В ходе поисковой операции было заведено уголовное дело.
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