Происшествия Найден мертвым пропавший свердловчанин, проверку из-за которого начал Бастрыкин. Фото 31 октября 2024 в 13:01 Размер текста - 17 + Следователи завели уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пропавший 28-летний уроженец поселка Совхозный (Свердловская область) Дмитрий Бондарев, о поисках которого просил доложить председатель СКР Александр Бастрыкин, найден мертвым. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — следует из сообщения свердловских волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Бондарев ушел из дома и загадочно исчез 16 июня. В СКР с просьбой о помощи в поисках обратилась мать молодого человека. В ходе поисковой операции было заведено уголовное дело. сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пропавший 28-летний уроженец поселка Совхозный (Свердловская область) Дмитрий Бондарев, о поисках которого просил доложить председатель СКР Александр Бастрыкин, найден мертвым. Об этом рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», — следует из сообщения свердловских волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Бондарев ушел из дома и загадочно исчез 16 июня. В СКР с просьбой о помощи в поисках обратилась мать молодого человека. В ходе поисковой операции было заведено уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям