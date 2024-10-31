Челябинские безработные переучиваются на дизайнеров и аналитиков данных

31 октября 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

У челябинских безработных стали востребованы курсы дизайнеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Безработные в Челябинской области отправились переучиваться на дизайнеров и аналитиков данных. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления по труду и занятости региона, жители старшего 50 лет занялись изучением искусственного интеллекта, а родители малышей — бухучета и кадрового дела. «Если ранее среди безработных были популярны курсы по профессии „Оператор ЭВМ“, то сейчас популярны стали курсы по развитию цифровых компетенций для различных профессий. Самыми востребованными стали программы по графическому дизайну и аналитике данных», — сообщили URA.RU в ведомстве. В целом за прошедшее десятилетие для тех, кто готов получать новую специальность ради работы увеличилась. В 2015 году таких было 7,4% от признанных безработными, в 2022 году — 12,6%, в 2023 году — 13,4%. Соотношение сохранилось и теперь, однако количественно курсы стали проходить значительно реже: с 5,077 тысячи человек два года назад до 1,847 теперь (но показатель взят за три квартала). Падение можно связать со снижением показателей безработицы. «С развитием технологий график обучения можно сделать максимально удобным для слушателей. Идем навстречу пожеланиям безработных. Востребованы курсы операторов ЭВМ с изучением основ 1С, сварщиков, поваров и кондитеров», — рассказала URA.RU руководитель многофункционального центра прикладной квалификации Златоустовского техникума технологий и экономики Вера Ефимова. С началом осени специалисты заметили всплеск интереса челябинцев к онлайн-образованию. Как заметили аналитики компании «МегаФон», в первую десятку ресурсов по востребованности вошли «Нетология» и справочно-информационный портал «Грамота.ру». Директор мильного оператора в регионе Сергей Денисов рассказал URA.RU, что для повышения квалификации в настоящий момент достаточно телефона с выходом в интернет. Расширился перечень тех, кто через центры занятости может бесплатно обучиться. К льготным категориям относятся пенсионеры и предпенсионеры, родители в декретном отпуске, матери детей дошкольного возраста и ряд других. Консультанты подбирают программы в зависимости от опыта и интересов соискателя, и по потребностям работодателя. В профильном управлении привели примеры. По запросу одного из цифровых провайдеров региона соискателей стали обучать на монтажника телекоммуникационного оборудования. А для сотрудников челябинского завода организовали обучение по программе оператора станков с программным управлением. После прохождения курсов сотрудников перевели на должность в соответствии с полученной квалификацией. Всего в регионе есть выбор по 112 программа переподготовки. За счет расширения охвата обучение в 2024 году прошли 2,5 тысячи жителей области. Среди слушателей 1,5 тысячи человек смогли затем трудоустроиться. Всего же за год, по словам исполняющего обязанности начальника главного управления Александра Шегурова, сделанному URA.RU, в планах властей бесплатно обучить до шести тысяч граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Безработные в Челябинской области отправились переучиваться на дизайнеров и аналитиков данных. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Главного управления по труду и занятости региона, жители старшего 50 лет занялись изучением искусственного интеллекта, а родители малышей — бухучета и кадрового дела. «Если ранее среди безработных были популярны курсы по профессии „Оператор ЭВМ“, то сейчас популярны стали курсы по развитию цифровых компетенций для различных профессий. Самыми востребованными стали программы по графическому дизайну и аналитике данных», — сообщили URA.RU в ведомстве. В целом за прошедшее десятилетие для тех, кто готов получать новую специальность ради работы увеличилась. В 2015 году таких было 7,4% от признанных безработными, в 2022 году — 12,6%, в 2023 году — 13,4%. Соотношение сохранилось и теперь, однако количественно курсы стали проходить значительно реже: с 5,077 тысячи человек два года назад до 1,847 теперь (но показатель взят за три квартала). Падение можно связать со снижением показателей безработицы. «С развитием технологий график обучения можно сделать максимально удобным для слушателей. Идем навстречу пожеланиям безработных. Востребованы курсы операторов ЭВМ с изучением основ 1С, сварщиков, поваров и кондитеров», — рассказала URA.RU руководитель многофункционального центра прикладной квалификации Златоустовского техникума технологий и экономики Вера Ефимова. С началом осени специалисты заметили всплеск интереса челябинцев к онлайн-образованию. Как заметили аналитики компании «МегаФон», в первую десятку ресурсов по востребованности вошли «Нетология» и справочно-информационный портал «Грамота.ру». Директор мильного оператора в регионе Сергей Денисов рассказал URA.RU, что для повышения квалификации в настоящий момент достаточно телефона с выходом в интернет. Расширился перечень тех, кто через центры занятости может бесплатно обучиться. К льготным категориям относятся пенсионеры и предпенсионеры, родители в декретном отпуске, матери детей дошкольного возраста и ряд других. Консультанты подбирают программы в зависимости от опыта и интересов соискателя, и по потребностям работодателя. В профильном управлении привели примеры. По запросу одного из цифровых провайдеров региона соискателей стали обучать на монтажника телекоммуникационного оборудования. А для сотрудников челябинского завода организовали обучение по программе оператора станков с программным управлением. После прохождения курсов сотрудников перевели на должность в соответствии с полученной квалификацией. Всего в регионе есть выбор по 112 программа переподготовки. За счет расширения охвата обучение в 2024 году прошли 2,5 тысячи жителей области. Среди слушателей 1,5 тысячи человек смогли затем трудоустроиться. Всего же за год, по словам исполняющего обязанности начальника главного управления Александра Шегурова, сделанному URA.RU, в планах властей бесплатно обучить до шести тысяч граждан.