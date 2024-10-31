Набиуллина объяснила, что разгоняет инфляцию

Набиуллина: рост ключевой ставки не разгоняет инфляцию

31 октября 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Эльвира Набиуллина заявила, что люди заблуждаются в том, что разгоняет инфляцию Фото: Илья Московец © URA.RU Повышение ключевой ставки не разгонит инфляцию в России, это является заблуждением. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике», — заявила Набиуллина на совместном заседании комитета по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике. Ее слова передает РИА «Новости». Глава ЦБ РФ объяснила, что, хотя процентные расходы компаний увеличиваются, это не является главной причиной роста инфляции. «Мы провели анализ 300 тысяч предприятий и выяснили, что в среднем процентные расходы составляют до 5% их затрат. Но от инфляции страдают компании значительно сильнее, поскольку им приходится переплачивать за материалы, сырье и оборудование», — подчеркнула Набиуллина. Также она отметила, что некоторые компании меньше зависят от кредитования, активнее используя свои прибыли не только для выплаты дивидендов, но и для инвестирования. В текущих условиях именно денежно-кредитное регулирование помогает компаниям. Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что в России охлаждается экономика, несмотря на сохранение прогноза по росту ВВП на 2025 год. В нынешнем году рост ВВП предполагается на 3,9%, в следующем же — на 2,5%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Повышение ключевой ставки не разгонит инфляцию в России, это является заблуждением. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике», — заявила Набиуллина на совместном заседании комитета по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике. Ее слова передает РИА «Новости». Глава ЦБ РФ объяснила, что, хотя процентные расходы компаний увеличиваются, это не является главной причиной роста инфляции. «Мы провели анализ 300 тысяч предприятий и выяснили, что в среднем процентные расходы составляют до 5% их затрат. Но от инфляции страдают компании значительно сильнее, поскольку им приходится переплачивать за материалы, сырье и оборудование», — подчеркнула Набиуллина. Также она отметила, что некоторые компании меньше зависят от кредитования, активнее используя свои прибыли не только для выплаты дивидендов, но и для инвестирования. В текущих условиях именно денежно-кредитное регулирование помогает компаниям. Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что в России охлаждается экономика, несмотря на сохранение прогноза по росту ВВП на 2025 год. В нынешнем году рост ВВП предполагается на 3,9%, в следующем же — на 2,5%.