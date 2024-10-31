Александр Орел ушел в отставку с поста главы Ленинского района сегодня 31 октября. Он был назначен исполняющим обязанности главы Коркинского округа. О том, что известно об Александре Орле, возглавившем Коркино после цыганским погромов, читайте в материале URA.RU.
«Сегодня передо мной стоят новые задачи и новые вызовы, в связи с чем я принял решение покинуть пост главы администрации Ленинского района. Уверен, позитивные изменения в районе будут продолжены», — заявил Орел на своей странице в соцсети утром 31 октября. Он пожелал району дальнейшего развития и процветания.
Родился в Челябинске
Александр Евгеньевич Орел родился в Челябинске 15 февраля 1973 года в семье работников железной дороги. В 1995 году окончил Челябинский государственный педагогический институт и получил профессию учителя физики и астрономии, там же познакомился с будущей супругой. Уже в 1993 году он начал работать в средней школе №17 учителем физики, где он проработал восемь лет.
В 2001 году его пригласили на должность замначальника управления по делам образования Челябинска, где он трудился 10 лет. Сначала работал руководителем отдела охраны прав и здоровья детей, затем — отдела нормативно-правового, информационного и кадрового обеспечения. В 2009 году окончил окончил ЮУРГУ по специальности «Юриспруденция», в 2011 году стал замначальника отдела.
В процессе работы Орел принял участие в разработке и внедрению дневников здоровья для школьников, учителей и родителей. Кроме того, он инициировал создание школы приемных родителей, акций по поиску семей для детей-сирот и разработке сайта для трудоустройства таких ребят. Помогал образовательным учреждениям сформировать правовую базу и создал кадровый резерв руководителей системы образования в Челябинске.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Темой кандидатской диссертации стали проблемы развития творческих способностей детей.
Как помогли два высших образования
В 2011 году он стал главой администрации Ленинского района, с этого же года член партии «Единая Россия». За годы работы в Ленинском районе добился проведения благоустройства парка «Плодушка», а также строительства новой набережной озера Смолино.
В районе активными темпами проводились снос ветхоаварийных домов и строительство новых зданий. В своих интервью Орел заявлял, что в работе ему помогают два высших образования, кроме того, он постоянно учится чему-то новому. В 2019 году предложил свою кандидатуру на должность главы города, но в день голосования отказался от участия в конкурсе. Увлекается спортом и туризмом, вырастил сына.
Место главы Коркинского округа стало вакантным после ухода в отставку Натальи Лощининой 30 октября. Отставке Лощининой предшествовало убийство женщины-таксистки и погромы в домах цыганской диаспоры.
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