Что известно об Александре Орле, возглавившем Коркино после цыганским погромов

Экс-руководитель Ленинского района Челябинска Орел стал врио главы Коркино
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Поездка Бориса Дубровского в сквер Плодушка. Челябинск, орел александр, портрет
Александр Орел родился в Челябинске Фото:
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Александр Орел ушел в отставку с поста главы Ленинского района сегодня 31 октября. Он был назначен исполняющим обязанности главы Коркинского округа. О том, что известно об Александре Орле, возглавившем Коркино после цыганским погромов, читайте в материале URA.RU.

«Сегодня передо мной стоят новые задачи и новые вызовы, в связи с чем я принял решение покинуть пост главы администрации Ленинского района. Уверен, позитивные изменения в районе будут продолжены», — заявил Орел на своей странице в соцсети утром 31 октября. Он пожелал району дальнейшего развития и процветания.

Родился в Челябинске

Александр Евгеньевич Орел родился в Челябинске 15 февраля 1973 года в семье работников железной дороги. В 1995 году окончил Челябинский государственный педагогический институт и получил профессию учителя физики и астрономии, там же познакомился с будущей супругой. Уже в 1993 году он начал работать в средней школе №17 учителем физики, где он проработал восемь лет.

В 2001 году его пригласили на должность замначальника управления по делам образования Челябинска, где он трудился 10 лет. Сначала работал руководителем отдела охраны прав и здоровья детей, затем — отдела нормативно-правового, информационного и кадрового обеспечения. В 2009 году окончил окончил ЮУРГУ по специальности «Юриспруденция», в 2011 году стал замначальника отдела.

"Сигарный клуб" на тему городской среды, с участием депутатов и глав районов. Челябинск
Орез защитил кандидатскую диссертацию по педагогике
Фото:

В процессе работы Орел принял участие в разработке и внедрению дневников здоровья для школьников, учителей и родителей. Кроме того, он инициировал создание школы приемных родителей, акций по поиску семей для детей-сирот и разработке сайта для трудоустройства таких ребят. Помогал образовательным учреждениям сформировать правовую базу и создал кадровый резерв руководителей системы образования в Челябинске.

Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Темой кандидатской диссертации стали проблемы развития творческих способностей детей.

Как помогли два высших образования

В 2011 году он стал главой администрации Ленинского района, с этого же года член партии «Единая Россия». За годы работы в Ленинском районе добился проведения благоустройства парка «Плодушка», а также строительства новой набережной озера Смолино.

Поездка Алексея Текслера в Ленинский район. Челябинск
В Ленинском районе благоустроены несколько территорий
Фото:

В районе активными темпами проводились снос ветхоаварийных домов и строительство новых зданий. В своих интервью Орел заявлял, что в работе ему помогают два высших образования, кроме того, он постоянно учится чему-то новому. В 2019 году предложил свою кандидатуру на должность главы города, но в день голосования отказался от участия в конкурсе. Увлекается спортом и туризмом, вырастил сына.

Алексей Текслер на объектах строительства и реконструкции. Челябинск
Орел долгое время работал главой Ленинского района Челябинска
Фото:

Место главы Коркинского округа стало вакантным после ухода в отставку Натальи Лощининой 30 октября. Отставке Лощининой предшествовало убийство женщины-таксистки и погромы в домах цыганской диаспоры.

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Александр Орел ушел в отставку с поста главы Ленинского района сегодня 31 октября. Он был назначен исполняющим обязанности главы Коркинского округа. О том, что известно об Александре Орле, возглавившем Коркино после цыганским погромов, читайте в материале URA.RU. «Сегодня передо мной стоят новые задачи и новые вызовы, в связи с чем я принял решение покинуть пост главы администрации Ленинского района. Уверен, позитивные изменения в районе будут продолжены», — заявил Орел на своей странице в соцсети утром 31 октября. Он пожелал району дальнейшего развития и процветания. Александр Евгеньевич Орел родился в Челябинске 15 февраля 1973 года в семье работников железной дороги. В 1995 году окончил Челябинский государственный педагогический институт и получил профессию учителя физики и астрономии, там же познакомился с будущей супругой. Уже в 1993 году он начал работать в средней школе №17 учителем физики, где он проработал восемь лет. В 2001 году его пригласили на должность замначальника управления по делам образования Челябинска, где он трудился 10 лет. Сначала работал руководителем отдела охраны прав и здоровья детей, затем — отдела нормативно-правового, информационного и кадрового обеспечения. В 2009 году окончил окончил ЮУРГУ по специальности «Юриспруденция», в 2011 году стал замначальника отдела. В процессе работы Орел принял участие в разработке и внедрению дневников здоровья для школьников, учителей и родителей. Кроме того, он инициировал создание школы приемных родителей, акций по поиску семей для детей-сирот и разработке сайта для трудоустройства таких ребят. Помогал образовательным учреждениям сформировать правовую базу и создал кадровый резерв руководителей системы образования в Челябинске. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», имеет ученую степень кандидата педагогических наук. Темой кандидатской диссертации стали проблемы развития творческих способностей детей. В 2011 году он стал главой администрации Ленинского района, с этого же года член партии «Единая Россия». За годы работы в Ленинском районе добился проведения благоустройства парка «Плодушка», а также строительства новой набережной озера Смолино. В районе активными темпами проводились снос ветхоаварийных домов и строительство новых зданий. В своих интервью Орел заявлял, что в работе ему помогают два высших образования, кроме того, он постоянно учится чему-то новому. В 2019 году предложил свою кандидатуру на должность главы города, но в день голосования отказался от участия в конкурсе. Увлекается спортом и туризмом, вырастил сына. Место главы Коркинского округа стало вакантным после ухода в отставку Натальи Лощининой 30 октября. Отставке Лощининой предшествовало убийство женщины-таксистки и погромы в домах цыганской диаспоры.
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