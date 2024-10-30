30 октября 2024

Следователи выясняют причины смерти женщины на станции в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи выясняют обстоятельства происшествия
Следователи выясняют обстоятельства происшествия Фото:

Сотрудники следственного комитета организовали проверку после смерти женщины на станции Чад в Пермском крае. Ее переехал грузовой поезд.

«Утром 31 октября 2024 года вблизи железнодорожной станции Чад Горьковской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирована женщина. Машинисту предотвратить травмирование не удалось», — сообщили в пресс-службе центрального МСУТ СКР России.

Уточняется, что женщина получила травмы и умерла на месте. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее URA.RU рассказало, что на железнодорожной станции в Октябрьском округе умерла женщина. Она попала под поезд.

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Сотрудники следственного комитета организовали проверку после смерти женщины на станции Чад в Пермском крае. Ее переехал грузовой поезд. «Утром 31 октября 2024 года вблизи железнодорожной станции Чад Горьковской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирована женщина. Машинисту предотвратить травмирование не удалось», — сообщили в пресс-службе центрального МСУТ СКР России. Уточняется, что женщина получила травмы и умерла на месте. Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Ранее URA.RU рассказало, что на железнодорожной станции в Октябрьском округе умерла женщина. Она попала под поезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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