Следователи выясняют причины смерти женщины на станции в Пермском крае

Сотрудники следственного комитета организовали проверку после смерти женщины на станции Чад в Пермском крае. Ее переехал грузовой поезд.
«Утром 31 октября 2024 года вблизи железнодорожной станции Чад Горьковской железной дороги грузовым поездом смертельно травмирована женщина. Машинисту предотвратить травмирование не удалось», — сообщили в пресс-службе центрального МСУТ СКР России.
Уточняется, что женщина получила травмы и умерла на месте. Следователи выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее URA.RU рассказало, что на железнодорожной станции в Октябрьском округе умерла женщина. Она попала под поезд.
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