Власти объявили об окончании опасного сезона в Свердловской области

В Свердловской области 31 октября завершили пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение подписал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов, рассказали в департаменте информполитики.
«Сотрудники лесничеств, МЧС, полиции и администраций муниципалитетов провели более 15,5 тысячи патрульных рейдов, предотвращая нарушения пожарной безопасности. Комплексная работа, направленная на сохранение лесов региона, принесла свои плоды», — сказал Мамонтов, отметив, что новая закупленная спецтехника отлично себя проявила.
Отмечается, что по сравнению с прошлым годом площадь лесных пожаров в Свердловской области уменьшилась в 350 раз. Для оперативного тушения спасатели проводили авиамониторинг — всего совершили 300 вылетов.
Изначально закрытие пожароопасного сезона было запланировано на начало октября, однако сроки сдвинулись на две недели. Второй раз соответствующий сезон продлили уже 11 октября.
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