30 октября 2024

Власти объявили об окончании опасного сезона в Свердловской области

В Свердловской области завершен пожароопасный сезон
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, мчс, дым, пожар, лес, лесные пожары, лес в дыму, чистопрудное
Спасатели провели более 15 тысяч патрульных рейдов Фото:

В Свердловской области 31 октября завершили пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение подписал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов, рассказали в департаменте информполитики.

«Сотрудники лесничеств, МЧС, полиции и администраций муниципалитетов провели более 15,5 тысячи патрульных рейдов, предотвращая нарушения пожарной безопасности. Комплексная работа, направленная на сохранение лесов региона, принесла свои плоды», — сказал Мамонтов, отметив, что новая закупленная спецтехника отлично себя проявила.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом площадь лесных пожаров в Свердловской области уменьшилась в 350 раз. Для оперативного тушения спасатели проводили авиамониторинг — всего совершили 300 вылетов.

Изначально закрытие пожароопасного сезона было запланировано на начало октября, однако сроки сдвинулись на две недели. Второй раз соответствующий сезон продлили уже 11 октября.

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В Свердловской области 31 октября завершили пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение подписал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов, рассказали в департаменте информполитики. «Сотрудники лесничеств, МЧС, полиции и администраций муниципалитетов провели более 15,5 тысячи патрульных рейдов, предотвращая нарушения пожарной безопасности. Комплексная работа, направленная на сохранение лесов региона, принесла свои плоды», — сказал Мамонтов, отметив, что новая закупленная спецтехника отлично себя проявила. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом площадь лесных пожаров в Свердловской области уменьшилась в 350 раз. Для оперативного тушения спасатели проводили авиамониторинг — всего совершили 300 вылетов. Изначально закрытие пожароопасного сезона было запланировано на начало октября, однако сроки сдвинулись на две недели. Второй раз соответствующий сезон продлили уже 11 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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