Общество Власти объявили об окончании опасного сезона в Свердловской области В Свердловской области завершен пожароопасный сезон 31 октября 2024 в 13:30 Размер текста - 17 + Спасатели провели более 15 тысяч патрульных рейдов Фото: Екатерина Сычкова В Свердловской области 31 октября завершили пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение подписал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов, рассказали в департаменте информполитики. «Сотрудники лесничеств, МЧС, полиции и администраций муниципалитетов провели более 15,5 тысячи патрульных рейдов, предотвращая нарушения пожарной безопасности. Комплексная работа, направленная на сохранение лесов региона, принесла свои плоды», — сказал Мамонтов, отметив, что новая закупленная спецтехника отлично себя проявила. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом площадь лесных пожаров в Свердловской области уменьшилась в 350 раз. Для оперативного тушения спасатели проводили авиамониторинг — всего совершили 300 вылетов. Изначально закрытие пожароопасного сезона было запланировано на начало октября, однако сроки сдвинулись на две недели. Второй раз соответствующий сезон продлили уже 11 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области 31 октября завершили пожароопасный сезон. Соответствующее распоряжение подписал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов, рассказали в департаменте информполитики. «Сотрудники лесничеств, МЧС, полиции и администраций муниципалитетов провели более 15,5 тысячи патрульных рейдов, предотвращая нарушения пожарной безопасности. Комплексная работа, направленная на сохранение лесов региона, принесла свои плоды», — сказал Мамонтов, отметив, что новая закупленная спецтехника отлично себя проявила. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом площадь лесных пожаров в Свердловской области уменьшилась в 350 раз. Для оперативного тушения спасатели проводили авиамониторинг — всего совершили 300 вылетов. Изначально закрытие пожароопасного сезона было запланировано на начало октября, однако сроки сдвинулись на две недели. Второй раз соответствующий сезон продлили уже 11 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям