Уехавший из РФ лидер группы «Сплин» продал загородный дом в Петербурге

Уехавший из России лидер рок-группы «Сплин» Александр Васильев продал загородный дом в Петербурге.
«Артист провел сделку по продаже недвижимости в Курортном районе Санкт-Петербурга на прошлой неделе. Речь идет об участке площадью 1200 квадратных метров, на котором стоит дом площадью 395 квадратных метров. Кадастровая стоимость таунхауса и земли оценивается примерно в 39 млн рублей», — передает Life.
Также, по данным канала, у музыканта остались две квартиры в Санкт-Петербурге площадью 55,7 квадратных метров кадастровой стоимостью 7,8 млн рублей и площадью 96,4 квадратных метров стоимостью 21,5 млн рублей. У группы также есть ООО в России с убытками 24,5 млн рублей в 2023 году.
Васильев в 2022 году выступил на фестивале «Чернозем» в Воронежской области, со сцены он поддержал звезд, покинувших Россию после начала СВО. Вскоре музыкант уехал в Испанию, на данный момент гастролирует по Европе. Ближайшие концерты «Сплина» запланированы в Армении и Грузии в конце ноября.
От недвижимости в России также избавился уехавший из страны стендап-комик Данила Поперечный (признан иноагентом в 2024 году). Он продал апартаменты в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей. Продать свой дом на Рублевке стоимостью 150 миллионов пытался Иван Ургант. Также СМИ сообщали, что уехавший из России лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (в марте 2023 года решением Минюста РФ признан иноагентом) не может продать квартиру в Москве, передает MK.RU.
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