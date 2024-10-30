В Перми готовится к открытию магазин команды Путина

Дата открытия магазина пока неизвестна
Сеть российской марки одежды Putin Team планирует зайти в Пермь. Баннеры с информацией об открытии установлены в ТРЦ «iMall Эспланада».
«Это первый магазин Putin Team Russia в городе», — пишет telegram-канал «Большая Пермь». По данным СМИ, одежда данного бренда есть в гардеробе президента РФ Владимира Путина.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появится мировая сеть кофеен от создателей «Додо пиццы». Заведения будут работать по франшизе.
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