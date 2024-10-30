30 октября 2024

В Перми готовится к открытию магазин команды Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Дата открытия магазина пока неизвестна
Дата открытия магазина пока неизвестна Фото:

Сеть российской марки одежды Putin Team планирует зайти в Пермь. Баннеры с информацией об открытии установлены в ТРЦ «iMall Эспланада».

«Это первый магазин Putin Team Russia в городе», — пишет telegram-канал «Большая Пермь». По данным СМИ, одежда данного бренда есть в гардеробе президента РФ Владимира Путина.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появится мировая сеть кофеен от создателей «Додо пиццы». Заведения будут работать по франшизе.

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Сеть российской марки одежды Putin Team планирует зайти в Пермь. Баннеры с информацией об открытии установлены в ТРЦ «iMall Эспланада». «Это первый магазин Putin Team Russia в городе», — пишет telegram-канал «Большая Пермь». По данным СМИ, одежда данного бренда есть в гардеробе президента РФ Владимира Путина. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми появится мировая сеть кофеен от создателей «Додо пиццы». Заведения будут работать по франшизе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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