Конституционный суд отменил сроки давности по антикоррупционным искам

31 октября 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

КС РФ вынес вердикт по вопросу сроков давности в антикоррупционных исках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Конституционный суд РФ (КС РФ), изучив запрос от Краснодарского краевого суда относительно сроков давности для антикоррупционных процессов, вынес решение. Согласно нему, стандартные сроки давности не могут быть применимы к делам о конфискации имущества в пользу государства по искам прокуратуры, связанным с коррупционным обогащением. Об этом сообщили в пресс-службе КС РФ. «При установлении соответствующих сроков законодательства необходимо учитывать позицию суда: такой срок должен существенно превышать уже установленные (три и 10 лет), необходимо предусмотреть специальные правила их течения, возможно сочетание различных правовых инструментов», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. Суть дела Главная прокуратура РФ направила в суд иск с требованием конфискации имущества, приобретенного чиновниками в период с 2001 по 2004 годы, в пользу государства. Иск был удовлетворен судом первой инстанции, который постановил, что акции и участия в уставных капиталах 22 экономических обществ на общую сумму свыше девяти миллиардов рублей должны быть переведены в государственную собственность. Однако против данного решения были поданы апелляционные жалобы несколькими лицами, которые указали на пропуск прокурором срока исковой давности. Апелляционный суд обратился за разъяснениями к Конституционному суду относительно соответствия конституции норм Гражданского кодекса РФ. Вопрос возник из-за того, что в судебной практике по аналогичным делам сложились противоположные подходы, что позволяло некоторым чиновникам уклоняться от конфискации незаконно приобретенного имущества, получая тем самым неоправданные преференции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Конституционный суд РФ (КС РФ), изучив запрос от Краснодарского краевого суда относительно сроков давности для антикоррупционных процессов, вынес решение. Согласно нему, стандартные сроки давности не могут быть применимы к делам о конфискации имущества в пользу государства по искам прокуратуры, связанным с коррупционным обогащением. Об этом сообщили в пресс-службе КС РФ. «При установлении соответствующих сроков законодательства необходимо учитывать позицию суда: такой срок должен существенно превышать уже установленные (три и 10 лет), необходимо предусмотреть специальные правила их течения, возможно сочетание различных правовых инструментов», — заявили в пресс-службе. Информацию передает ТАСС. Главная прокуратура РФ направила в суд иск с требованием конфискации имущества, приобретенного чиновниками в период с 2001 по 2004 годы, в пользу государства. Иск был удовлетворен судом первой инстанции, который постановил, что акции и участия в уставных капиталах 22 экономических обществ на общую сумму свыше девяти миллиардов рублей должны быть переведены в государственную собственность. Однако против данного решения были поданы апелляционные жалобы несколькими лицами, которые указали на пропуск прокурором срока исковой давности. Апелляционный суд обратился за разъяснениями к Конституционному суду относительно соответствия конституции норм Гражданского кодекса РФ. Вопрос возник из-за того, что в судебной практике по аналогичным делам сложились противоположные подходы, что позволяло некоторым чиновникам уклоняться от конфискации незаконно приобретенного имущества, получая тем самым неоправданные преференции.