Челябинские туристы пережили землетрясение в египетском Шарм-эш-Шейхе

31 октября 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Сила толчков в Египте достигла 4 баллов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские туристы в египетском курорте Шарм-эш-Шейхе рассказали, что утром 31 октября произошло землетрясение. Сила подземных толчков превысила 4 балла. «Комната вся тряслась, телевизор ходуном стал ходить. Мы с внучкой испугались прилично, сразу обулись, оделись, взяли документы и покинули номер, спустились в ресторан, где собрались все люди», — цитирует челябинку сайт «74.ру». Женщина уточнила, что землетрясение началось в восьмом часу утра и продлилось около десяти секунд. Туристы были напуганы, некоторые плакали. По данным местных СМИ, сила толчков достигла 4,3 баллов, а сам эпицентр находился в Красном море на грубине порядка десяти километров. Туристов предупредили, что подобные толчки могут повториться, поэтому стоит быть внимательными и держать документы при себе. Землятресения стали довольно частым событием и в Челябинской области. Так, за неделю с 15 по 21 января произошло семь землетрясений — рекордное количество подземных толчков с начала 2024 года. В 40 километрах от Челябинска в Чебаркульском районе 15 января произошло первое землетрясение магнитудой 3,6 единиц, далее последовал каскад более мелких толчков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские туристы в египетском курорте Шарм-эш-Шейхе рассказали, что утром 31 октября произошло землетрясение. Сила подземных толчков превысила 4 балла. «Комната вся тряслась, телевизор ходуном стал ходить. Мы с внучкой испугались прилично, сразу обулись, оделись, взяли документы и покинули номер, спустились в ресторан, где собрались все люди», — цитирует челябинку сайт «74.ру». Женщина уточнила, что землетрясение началось в восьмом часу утра и продлилось около десяти секунд. Туристы были напуганы, некоторые плакали. По данным местных СМИ, сила толчков достигла 4,3 баллов, а сам эпицентр находился в Красном море на грубине порядка десяти километров. Туристов предупредили, что подобные толчки могут повториться, поэтому стоит быть внимательными и держать документы при себе. Землятресения стали довольно частым событием и в Челябинской области. Так, за неделю с 15 по 21 января произошло семь землетрясений — рекордное количество подземных толчков с начала 2024 года. В 40 километрах от Челябинска в Чебаркульском районе 15 января произошло первое землетрясение магнитудой 3,6 единиц, далее последовал каскад более мелких толчков.