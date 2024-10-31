Челябинские туристы пережили землетрясение в египетском Шарм-эш-Шейхе

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Сила толчков в Египте достигла 4 баллов Фото:

Челябинские туристы в египетском курорте Шарм-эш-Шейхе рассказали, что утром 31 октября произошло землетрясение. Сила подземных толчков превысила 4 балла.

«Комната вся тряслась, телевизор ходуном стал ходить. Мы с внучкой испугались прилично, сразу обулись, оделись, взяли документы и покинули номер, спустились в ресторан, где собрались все люди», — цитирует челябинку сайт «74.ру».

Женщина уточнила, что землетрясение началось в восьмом часу утра и продлилось около десяти секунд. Туристы были напуганы, некоторые плакали. По данным местных СМИ, сила толчков достигла 4,3 баллов, а сам эпицентр находился в Красном море на грубине порядка десяти километров. Туристов предупредили, что подобные толчки могут повториться, поэтому стоит быть внимательными и держать документы при себе.

Землятресения стали довольно частым событием и в Челябинской области. Так, за неделю с 15 по 21 января произошло семь землетрясений — рекордное количество подземных толчков с начала 2024 года. В 40 километрах от Челябинска в Чебаркульском районе 15 января произошло первое землетрясение магнитудой 3,6 единиц, далее последовал каскад более мелких толчков.

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Челябинские туристы в египетском курорте Шарм-эш-Шейхе рассказали, что утром 31 октября произошло землетрясение. Сила подземных толчков превысила 4 балла. «Комната вся тряслась, телевизор ходуном стал ходить. Мы с внучкой испугались прилично, сразу обулись, оделись, взяли документы и покинули номер, спустились в ресторан, где собрались все люди», — цитирует челябинку сайт «74.ру». Женщина уточнила, что землетрясение началось в восьмом часу утра и продлилось около десяти секунд. Туристы были напуганы, некоторые плакали. По данным местных СМИ, сила толчков достигла 4,3 баллов, а сам эпицентр находился в Красном море на грубине порядка десяти километров. Туристов предупредили, что подобные толчки могут повториться, поэтому стоит быть внимательными и держать документы при себе. Землятресения стали довольно частым событием и в Челябинской области. Так, за неделю с 15 по 21 января произошло семь землетрясений — рекордное количество подземных толчков с начала 2024 года. В 40 километрах от Челябинска в Чебаркульском районе 15 января произошло первое землетрясение магнитудой 3,6 единиц, далее последовал каскад более мелких толчков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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