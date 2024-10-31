Хамство и цифровизация: причины массового исхода врачей из больницы Первоуральска

Уволившиеся из больницы Первоуральска сотрудники нашли работу в Екатеринбурге

31 октября 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Некоторые врачи заявили, что не в силах терпеть хамское отношение начмеда и ушли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Продолжает набирать обороты скандал, разразившийся в больнице Первоуральска (Свердловская область), откуда, по словам коллектива, за год уволилось более 100 медиков и люди продолжают увольняться. URA.RU выслушало мнения двух сторон конфликта. Одна из них причиной бунта врачей назвала хамство со стороны начмеда, другая — упрямство докторов в вопросах цифровизации. Новые подробности массового исхода кадров из крупной клиники, — в материала агентства. О том, что в больнице в Первоуральске (Свердловская область) массово увольняются врачи и медсестры, стало известно 28 октября. Более 80 человек к письме президенту Владимиру Путину пожаловались на замглавного врача по лечебной части Юрия Антониади. С его приходом в учреждении якобы начались проблемы с начислением выплат. Но самое главное, на что указали медики, — это хамство, которое, по их словам, позволяет начмед в отношении подчиненных. Свое обращение врачи направили Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Антониади не стесняется в использовании нецензурной лексики в отношении подчиненных. Чем ниже занимаемая должность, тем более хамское и грубое его отношение к людям. С ним невозможно решить ни один производственный вопрос по существу, так как конструктивный диалог „по-начмедовски“ — это оскорбления, унижения человеческого достоинства, переходящие в нецензурную брань», — сказано в обращении Путину. Его копия имеется в распоряжении агентства.



«Как-то к начмеду подошли сотрудники одного из отделений, среди них были и медсестры. Хотели обсудить, что зарплата маленькая, мол, жить-то на что-то нужно. Он выслушал и говорит в ответ: „Ну идите, пос***те, может, и нас***те“. Или был случай, когда он весьма уважаемому врачу сказал на линейке: „Эй, кудрявый мальчик, закрой рот, развернись и уходи отсюда“. Это как?» — рассказал о происходящем в больнице один из сотрудников на анонимных условиях. Из-за конфликта внутри больницы могут пострадать пациенты Фото: Денис Моргунов © URA.RU По его словам, начмед якобы может позволить себе мат в адрес врачей даже во время обхода по палатам, не стесняясь пациентов. Другой проблемой собеседник обозначил начисление стимулирующих выплат, которые изменились опять же с приходом начмеда и из-за чего бегут сотрудники. А из-за нехватки врачей, пишут медики, страдают прежде всего больные. Сейчас, по словам коллектива, в клинике остро не хватает прежде всего травматологов, хирургов, акушеров-гинекологов, терапевтов, анестезиологов и прочих специалистов. «В больнице отказывают в плановых операциях людям, которые их ждали и готовились к ним, собирая анализы, проходя осмотры узких специалистов, порой даже платно… Количество специалистов, оказывающих непосредственно медицинскую помощь, сокращается, а административный штат растет… Антониади постоянно намекает сотрудникам, что чем дороже будут „закодированы“ истории болезней, тем больше у них будет зарплата. При этом недвусмысленно дает понять об искусственном „удорожании“ медицинских историй болезни», — пишут врачи. Медики надеются на вмешательство в конфликт властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При этом другой источник в медицинской среде, близкий к больнице, ситуацию видит совсем по-другому. По его мнению, разногласия в больнице начались с внедрением цифровизации, которая пришлась не по душе многим врачам. «Каждый врач должен теперь вести реестр своих пациентов в цифровом формате, но никто этим заниматься не хочет. А с цифровизацией изменился порядок учета труда, теперь из-за этих нюансов [зарплату] считают немного по-другому. Люди обиделись, начали бунтовать, некоторые демонстративно уволились, думали, главврач Александр Рожин будет с ними договариваться. А он на их место просто принял других людей, и они остались у разбитого корыта. Он же не может отменить цифровизацию, это приказ минздрава», — объяснил источник. Якобы в клинике даже вынуждены переносить операции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По его словам, после разразившегося скандала в больнице побывало несколько проверок — например, министерская и прокурорская, которые нарушений не нашли. «По итогу года там по врачам текучка составляет минус 5 сотрудников, по среднему медицинскому персоналу минус 7. Даже если там и уволилось 100 сотрудников, но и принято было почти столько же. Нехватка там в процентном соотношении менее половины процента, это лучший показатель во всей Свердловской области. Ситуация искусственно раздута», — считает собеседник агентства. Заступился он и за удорожание историй болезней, которые врачи в письме президенту назвали искусственным. «Они [взбунтовавшиеся врачи] говорят, что их заставляют заниматься приписками и нарушать закон. Какой закон? Им говорят не перенаправлять пациентов в более крупные больницы, а проводить исследования и пролечивать их самим. Чем больше медики сделают манипуляций, тем больше фонд заплатит, все логично. А они начинают извращать», — заявил инсайдер. Что касается хамства начмеда, он посоветовал подобные проблемы решать с главврачом, имея на руках доказательства. После бунта в больницу наведался министр Андрей Карлов. Он тоже проблем в ней не нашел Фото: Илья Московец © URA.RU Сам Александр Рожин так прокомментировал информацию о проблемах больницы. «С момента увольнения сотрудников отделения травматологии прошло уже полтора месяца, пришли новые специалисты, все медицинские услуги населению оказываются в полном объеме. Все работают, и сложившийся фон в медиа только мешает рабочему процессу». Примерно так же ранее комментировал ситуацию в Первоуральске и свердловский минздрав. «Основная причина ухода сотрудников — это их собственный выбор, совершенный после получения предложений от других медицинских учреждений», — заявляли в пресс-службе.



То, что все уволившиеся специалисты не остались без работы, подтвердил и первый собеседник агентства. По его словам, врачей пригласили многие клиники Екатеринбурга — частные и государственные, а также НИИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продолжает набирать обороты скандал, разразившийся в больнице Первоуральска (Свердловская область), откуда, по словам коллектива, за год уволилось более 100 медиков и люди продолжают увольняться. URA.RU выслушало мнения двух сторон конфликта. Одна из них причиной бунта врачей назвала хамство со стороны начмеда, другая — упрямство докторов в вопросах цифровизации. Новые подробности массового исхода кадров из крупной клиники, — в материала агентства. О том, что в больнице в Первоуральске (Свердловская область) массово увольняются врачи и медсестры, стало известно 28 октября. Более 80 человек к письме президенту Владимиру Путину пожаловались на замглавного врача по лечебной части Юрия Антониади. С его приходом в учреждении якобы начались проблемы с начислением выплат. Но самое главное, на что указали медики, — это хамство, которое, по их словам, позволяет начмед в отношении подчиненных. «Антониади не стесняется в использовании нецензурной лексики в отношении подчиненных. Чем ниже занимаемая должность, тем более хамское и грубое его отношение к людям. С ним невозможно решить ни один производственный вопрос по существу, так как конструктивный диалог „по-начмедовски“ — это оскорбления, унижения человеческого достоинства, переходящие в нецензурную брань», — сказано в обращении Путину. Его копия имеется в распоряжении агентства. «Как-то к начмеду подошли сотрудники одного из отделений, среди них были и медсестры. Хотели обсудить, что зарплата маленькая, мол, жить-то на что-то нужно. Он выслушал и говорит в ответ: „Ну идите, пос***те, может, и нас***те“. Или был случай, когда он весьма уважаемому врачу сказал на линейке: „Эй, кудрявый мальчик, закрой рот, развернись и уходи отсюда“. Это как?» — рассказал о происходящем в больнице один из сотрудников на анонимных условиях. По его словам, начмед якобы может позволить себе мат в адрес врачей даже во время обхода по палатам, не стесняясь пациентов. Другой проблемой собеседник обозначил начисление стимулирующих выплат, которые изменились опять же с приходом начмеда и из-за чего бегут сотрудники. А из-за нехватки врачей, пишут медики, страдают прежде всего больные. Сейчас, по словам коллектива, в клинике остро не хватает прежде всего травматологов, хирургов, акушеров-гинекологов, терапевтов, анестезиологов и прочих специалистов. «В больнице отказывают в плановых операциях людям, которые их ждали и готовились к ним, собирая анализы, проходя осмотры узких специалистов, порой даже платно… Количество специалистов, оказывающих непосредственно медицинскую помощь, сокращается, а административный штат растет… Антониади постоянно намекает сотрудникам, что чем дороже будут „закодированы“ истории болезней, тем больше у них будет зарплата. При этом недвусмысленно дает понять об искусственном „удорожании“ медицинских историй болезни», — пишут врачи. При этом другой источник в медицинской среде, близкий к больнице, ситуацию видит совсем по-другому. По его мнению, разногласия в больнице начались с внедрением цифровизации, которая пришлась не по душе многим врачам. «Каждый врач должен теперь вести реестр своих пациентов в цифровом формате, но никто этим заниматься не хочет. А с цифровизацией изменился порядок учета труда, теперь из-за этих нюансов [зарплату] считают немного по-другому. Люди обиделись, начали бунтовать, некоторые демонстративно уволились, думали, главврач Александр Рожин будет с ними договариваться. А он на их место просто принял других людей, и они остались у разбитого корыта. Он же не может отменить цифровизацию, это приказ минздрава», — объяснил источник. По его словам, после разразившегося скандала в больнице побывало несколько проверок — например, министерская и прокурорская, которые нарушений не нашли. «По итогу года там по врачам текучка составляет минус 5 сотрудников, по среднему медицинскому персоналу минус 7. Даже если там и уволилось 100 сотрудников, но и принято было почти столько же. Нехватка там в процентном соотношении менее половины процента, это лучший показатель во всей Свердловской области. Ситуация искусственно раздута», — считает собеседник агентства. Заступился он и за удорожание историй болезней, которые врачи в письме президенту назвали искусственным. «Они [взбунтовавшиеся врачи] говорят, что их заставляют заниматься приписками и нарушать закон. Какой закон? Им говорят не перенаправлять пациентов в более крупные больницы, а проводить исследования и пролечивать их самим. Чем больше медики сделают манипуляций, тем больше фонд заплатит, все логично. А они начинают извращать», — заявил инсайдер. Что касается хамства начмеда, он посоветовал подобные проблемы решать с главврачом, имея на руках доказательства. Сам Александр Рожин так прокомментировал информацию о проблемах больницы. «С момента увольнения сотрудников отделения травматологии прошло уже полтора месяца, пришли новые специалисты, все медицинские услуги населению оказываются в полном объеме. Все работают, и сложившийся фон в медиа только мешает рабочему процессу». Примерно так же ранее комментировал ситуацию в Первоуральске и свердловский минздрав. «Основная причина ухода сотрудников — это их собственный выбор, совершенный после получения предложений от других медицинских учреждений», — заявляли в пресс-службе. То, что все уволившиеся специалисты не остались без работы, подтвердил и первый собеседник агентства. По его словам, врачей пригласили многие клиники Екатеринбурга — частные и государственные, а также НИИ.