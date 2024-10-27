Врачи свердловской больницы устроили бунт и обратились к Путину

В Первоуральске медики массово увольняются и жалуются на руководство

По словам медиков, врачи увольняются ежедневно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из больницы в Первоуральске (Свердловская область) массово увольняются врачи и медсестры, а более 80 человек написали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину. В письме медики жалуются на заместителя главного врача по лечебной части Юрия Антониади.

«С приходом в нашу больницу в январе 2024 года заместителя главного врача по лечебной части Юрия Валерьевича Антониади из лечебного заведения уволились больше 100 медицинских работников (из них более 30 — врачи, остальные из числа среднего медицинского персонала). Эта цифра не окончательная, так как заявления об увольнении подаются ежедневно», — сообщает Е1 со ссылкой на обращение медиков.

Главврач Александр Рожин ответил на возмущения врачей в официальной группе больницы во «ВКонтакте». «Очень жаль, что для руководителя отделения личные обиды и неумение воспринимать критику конструктивно стали превыше врачебного долга и той миссии, которая заложена в нашу профессию. Тем не менее хочу отметить на сегодня укомплектованность врачами и средним медперсоналом Первоуральской больницы», — отметил Рожин. Он подчеркнул, что в сентябре в больницу пришли молодые врачи, опытные медики и другие специалисты.

В свердловском Минздраве URA.RU заявили, что к жалобам врачей стоит относиться критически. «Основная причина их ухода — это их собственный выбор, совершенный после получения предложений от других медицинских учреждений», — пояснили в пресс-службе.

Аналогичная ситуация складывалась в Свердловском областном онкологическом диспансере: врачи требовали отставки главврача Бориса Мейлаха, чье руководство, на их взгляд, разрушало онкоцентр и ставило под угрозу здоровье и жизнь пациентов. По итогу Мейлах уволился по собственному желанию.