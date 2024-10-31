Умер первый политрук МВД и друг маршала Жукова Алексей Зазулин

Зазулин принимал участие в двух Парадах Победы 1945 года
Умер первый политрук Министерства внутренних дел Алексей Зазулин. Он являлся близким другом маршала Георгия Жукова.
«В этом году ему могло исполниться 100 лет. Причина смерти на данный момент неизвестна», — сообщает «Комсомольская правда».
Ветеран войны Зазулин принял участие в двух Парадах Победы — в Москве в июне 1945 года и в Харбине в сентябре того же года после поражения Японии. Зазулин был первым руководителем управления по политико-воспитательной работе в МВД СССР. Его близкие отношения с Жуковым легли в основу книг о полководце.
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