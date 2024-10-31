Умер первый политрук МВД и друг маршала Жукова Алексей Зазулин

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Зазулин принимал участие в двух Парадах Победы 1945 года
Зазулин принимал участие в двух Парадах Победы 1945 года Фото:

Умер первый политрук Министерства внутренних дел Алексей Зазулин. Он являлся близким другом маршала Георгия Жукова.

«В этом году ему могло исполниться 100 лет. Причина смерти на данный момент неизвестна», — сообщает «Комсомольская правда». 

Ветеран войны Зазулин принял участие в двух Парадах Победы — в Москве в июне 1945 года и в Харбине в сентябре того же года после поражения Японии. Зазулин был первым руководителем управления по политико-воспитательной работе в МВД СССР. Его близкие отношения с Жуковым легли в основу книг о полководце. 

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Умер первый политрук Министерства внутренних дел Алексей Зазулин. Он являлся близким другом маршала Георгия Жукова. «В этом году ему могло исполниться 100 лет. Причина смерти на данный момент неизвестна», — сообщает «Комсомольская правда».  Ветеран войны Зазулин принял участие в двух Парадах Победы — в Москве в июне 1945 года и в Харбине в сентябре того же года после поражения Японии. Зазулин был первым руководителем управления по политико-воспитательной работе в МВД СССР. Его близкие отношения с Жуковым легли в основу книг о полководце. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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