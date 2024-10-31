В Екатеринбурге силовики задержали банду радикалов, разделяющих идеи ныне покойного ультраправого активиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак (признан экстремистом в РФ). Лидером движения, по версии следствия, является 19-летний Сергей Пономарев. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Участники ячейки совершали насильственные акции по мотивам расовой и национальной ненависти. Установлено, что в середине октября [Пономарев] напал на троих иностранцев в Екатеринбурге. Все члены движения задержаны», — сказал собеседник агентства.
Сергею предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК РФ). У него дома нашли предметы времен нацистской Германии, фашистскую атрибутику, наклейки и значки. Часть из них уничтожили, другую приобщили к уголовному делу в качестве доказательств. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.
*Тесак — признан экстремистом РФ.
Задержанный лидер банды
Фото: предоставлено источником URA.RU
У Пономарева нашли символику времен нацистской Германии
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В Екатеринбурге силовики задержали банду радикалов, разделяющих идеи ныне покойного ультраправого активиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак (признан экстремистом в РФ). Лидером движения, по версии следствия, является 19-летний Сергей Пономарев. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Участники ячейки совершали насильственные акции по мотивам расовой и национальной ненависти. Установлено, что в середине октября [Пономарев] напал на троих иностранцев в Екатеринбурге. Все члены движения задержаны», — сказал собеседник агентства. Сергею предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК РФ). У него дома нашли предметы времен нацистской Германии, фашистскую атрибутику, наклейки и значки. Часть из них уничтожили, другую приобщили к уголовному делу в качестве доказательств. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. *Тесак — признан экстремистом РФ.