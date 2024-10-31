В Екатеринбурге задержали радикалов, подражающих Тесаку*. Фото

31 октября 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Силовая операция прошла 29 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге силовики задержали банду радикалов, разделяющих идеи ныне покойного ультраправого активиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак (признан экстремистом в РФ). Лидером движения, по версии следствия, является 19-летний Сергей Пономарев. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Участники ячейки совершали насильственные акции по мотивам расовой и национальной ненависти. Установлено, что в середине октября [Пономарев] напал на троих иностранцев в Екатеринбурге. Все члены движения задержаны», — сказал собеседник агентства. Сергею предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК РФ). У него дома нашли предметы времен нацистской Германии, фашистскую атрибутику, наклейки и значки. Часть из них уничтожили, другую приобщили к уголовному делу в качестве доказательств. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. *Тесак — признан экстремистом РФ. Задержанный лидер банды Фото: предоставлено источником URA.RU У Пономарева нашли символику времен нацистской Германии Фото: предоставлено источником URA.RU Также нашли фуражки Фото: предоставлено источником URA.RU Также обнаружили оружие Фото: предоставлено источником URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге силовики задержали банду радикалов, разделяющих идеи ныне покойного ультраправого активиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак (признан экстремистом в РФ). Лидером движения, по версии следствия, является 19-летний Сергей Пономарев. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Участники ячейки совершали насильственные акции по мотивам расовой и национальной ненависти. Установлено, что в середине октября [Пономарев] напал на троих иностранцев в Екатеринбурге. Все члены движения задержаны», — сказал собеседник агентства. Сергею предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК РФ). У него дома нашли предметы времен нацистской Германии, фашистскую атрибутику, наклейки и значки. Часть из них уничтожили, другую приобщили к уголовному делу в качестве доказательств. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. *Тесак — признан экстремистом РФ.