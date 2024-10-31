В Екатеринбурге задержали радикалов, подражающих Тесаку*. Фото

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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция, мвд россии
Силовая операция прошла 29 октября Фото:

В Екатеринбурге силовики задержали банду радикалов, разделяющих идеи ныне покойного ультраправого активиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак (признан экстремистом в РФ). Лидером движения, по версии следствия, является 19-летний Сергей Пономарев. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Участники ячейки совершали насильственные акции по мотивам расовой и национальной ненависти. Установлено, что в середине октября [Пономарев] напал на троих иностранцев в Екатеринбурге. Все члены движения задержаны», — сказал собеседник агентства.

Сергею предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК РФ). У него дома нашли предметы времен нацистской Германии, фашистскую атрибутику, наклейки и значки. Часть из них уничтожили, другую приобщили к уголовному делу в качестве доказательств. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.

*Тесак — признан экстремистом РФ.

Задержанный лидер банды
Задержанный лидер банды
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У Пономарева нашли символику времен нацистской Германии
У Пономарева нашли символику времен нацистской Германии
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Также нашли фуражки
Также нашли фуражки
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Также обнаружили оружие
Также обнаружили оружие
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В Екатеринбурге силовики задержали банду радикалов, разделяющих идеи ныне покойного ультраправого активиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак (признан экстремистом в РФ). Лидером движения, по версии следствия, является 19-летний Сергей Пономарев. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Участники ячейки совершали насильственные акции по мотивам расовой и национальной ненависти. Установлено, что в середине октября [Пономарев] напал на троих иностранцев в Екатеринбурге. Все члены движения задержаны», — сказал собеседник агентства. Сергею предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК РФ). У него дома нашли предметы времен нацистской Германии, фашистскую атрибутику, наклейки и значки. Часть из них уничтожили, другую приобщили к уголовному делу в качестве доказательств. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. *Тесак — признан экстремистом РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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