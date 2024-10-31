Лидера банды подражателей Тесака* закрыли в СИЗО Екатеринбурга

31 октября 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Парень будет под стражей до 22 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лидера екатеринбургских радикалов, подражающих покойному ультраправому активисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак (признан экстремистом в РФ), 19-летнего Сергея Пономарева отправили в СИЗО по обвинению в хулиганстве. Информацию URA.RU подтвердили в Октябрьском районном суде. «Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря», — рассказали в инстанции. Свою вину Пономарев признал, добавил источник URA.RU. Участников движения задержали накануне. Силовики считают, что они совершали насильственные акции по мотивам расовой и национальной ненависти. Пономарев, по версии следствия, напал на троих иностранцев. У него дома нашли символику времен нацистской Германии. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. *Тесак — признан экстремистом в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидера екатеринбургских радикалов, подражающих покойному ультраправому активисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак (признан экстремистом в РФ), 19-летнего Сергея Пономарева отправили в СИЗО по обвинению в хулиганстве. Информацию URA.RU подтвердили в Октябрьском районном суде. «Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря», — рассказали в инстанции. Свою вину Пономарев признал, добавил источник URA.RU. Участников движения задержали накануне. Силовики считают, что они совершали насильственные акции по мотивам расовой и национальной ненависти. Пономарев, по версии следствия, напал на троих иностранцев. У него дома нашли символику времен нацистской Германии. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. *Тесак — признан экстремистом в России.