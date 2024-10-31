Лидера банды подражателей Тесака* закрыли в СИЗО Екатеринбурга

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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Парень будет под стражей до 22 декабря Фото:

Лидера екатеринбургских радикалов, подражающих покойному ультраправому активисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак (признан экстремистом в РФ), 19-летнего Сергея Пономарева отправили в СИЗО по обвинению в хулиганстве. Информацию URA.RU подтвердили в Октябрьском районном суде.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря», — рассказали в инстанции. Свою вину Пономарев признал, добавил источник URA.RU.

Участников движения задержали накануне. Силовики считают, что они совершали насильственные акции по мотивам расовой и национальной ненависти. Пономарев, по версии следствия, напал на троих иностранцев. У него дома нашли символику времен нацистской Германии. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.

*Тесак — признан экстремистом в России.

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Лидера екатеринбургских радикалов, подражающих покойному ультраправому активисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак (признан экстремистом в РФ), 19-летнего Сергея Пономарева отправили в СИЗО по обвинению в хулиганстве. Информацию URA.RU подтвердили в Октябрьском районном суде. «Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря», — рассказали в инстанции. Свою вину Пономарев признал, добавил источник URA.RU. Участников движения задержали накануне. Силовики считают, что они совершали насильственные акции по мотивам расовой и национальной ненависти. Пономарев, по версии следствия, напал на троих иностранцев. У него дома нашли символику времен нацистской Германии. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. *Тесак — признан экстремистом в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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