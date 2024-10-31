Челябинцам раскрыли, почему гостиницы и рестораны лучше покупать осенью

В Челябинске автосервисы и магазины, офисы более выгодно приобретать в летнее время года, рестораны и кафе осенью. Об этом 31 октября сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости».
«Специалисты на рынке недвижимости выяснили, что время года значительно влияет на цены на рынке жилья. Для этого они сравнили помесячные данные по спросу и предложению с сентября 2023 года. Оказалось, что автосервисы и помещения свободного назначения выгоднее покупать летом, а рестораны и кафе лучше всего приобретать осенью», — сообщили в пресс-службе.
Специалисты рынка недвижимости выяснили, что челябинцы покупают автосервисы в ноябре в четыре раза чаще, чем в августе. Подобную ситуацию можно наблюдать при спросе на магазины и офисы, спрос на которые выше всего в октябре.
И, напротив, в мае у горожан возникает интерес к покупке помещений под рестораны и кафе. Спрос на помещения общепита в мае в 2,7 раза выше, чем в ноябре. Покупкой отелей в феврале интересуются почти в два раза чаще, чем в сентябре. Поэтому рестораны и гостиницы лучше покупать осенью.
Как прокомментировал ситуацию руководитель категории коммерческой недвижимости Олег Изотов, осень в Челябинске — лучшее время покупки ресторанов и кафе, поскольку на них в это время наблюдается низкий спрос. В это время года больше выбора, больше времени, чтобы оценить помещения. К тому же — проще договориться о скидках на недвижимость.
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