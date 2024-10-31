Авдеев избавился от активов в России: как живет самый многодетный миллиардер

Бенефициар Роман Авдеев, который является самым многодетным миллиардером России, продал свою долю в концерне «Россиум», холдинге, в который входили Московский кредитный банк и множество других бизнесов. В семье бизнесмена 23 ребенка, а его состояние оценивается более чем в сотню миллиардов долларов. Подробнее о бизнесе Авдеева, продаже активов и его семье — в материале URA.RU.
Биография и бизнес
Авдеев родился 17 июля 1967 года в Одинцово (Московская область). Первый бизнес он основал в 22 года. Торговля техникой и компьютерами позволила ему через несколько лет купить Московский кредитный банк (МКБ) по объявлению в газете. Организация фактически существовала только на бумаге, несмотря на то, что имела в штате 14 сотрудников. Впоследствии бизнесмен инвестировал в этот банк средства с продажи развитых бизнесов в сферах продуктовой торговли и сельского хозяйства.
В 2008 принял решение развивать МКБ, который находился в седьмом десятке крупнейших банков по активам, в 2012 привлек в этот банк средства Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития, после чего МКБ вошел в двадцатку банков России.
В карьере Авдеева присутствовал целый ряд бизнесов, которые он основывал, покупал и перепродавал. В числе прочего, он стал гендиректором ООО «Концерн „Россиум“» — инвестиционный холдинг. В него вошли МКБ (ключевой актив), а также московский девелопер «Инград», фармацевтика, аграрный бизнес и другие. После этого МКБ вошел в десятку банков РФ по активам и стал крупнейшим региональным частным коммерческим банком.
Активы и состояние
Основные активы Авдеева были сосредоточены в МКБ. Остальная часть его средств приходилась на земли сельскохозяйственного назначения в Черноземье, чулочно-носочную фабрику, деревообрабатывающий комбинат, недвижимость и доли в строительных рынках.
Авдеев стоит на 108 месте в рейтинге Forbes «125 миллиардеров России — 2024». Его состояние оценивается в 1200 миллионов долларов (более 116 миллиардов рублей).
Продажа активов
В конце октября 2024 года Авдеев продал свою долю (31%) в «Россиуме», через который он контролировал все свои бизнесы, перечисленные выше. Покупателем стал его партнер по бизнесу и владелец группы «Регион» Сергей Судариков. Таким образом Авдеев вышел из всех российских активов.
«В результате завершения сделки у Авдеева не осталось активов или бизнес-проектов в России. Теперь он планирует сосредоточиться на личных интересах и уделить больше времени семье», — сообщили в пресс-службе бизнесмена. Их сообщение передали РИА Новости.
Семья и дети
Авдеев женат на Елене Авдеевой, она вышла за бизнесмена когда у него уже было 12 детей. Всего в их семье 23 ребенка, из которых 17 — приемные. По словам самого бизнесмена, сначала он просто помогал детдомам, но впоследствии понял, что это «бесполезное занятие» и стал их усыновлять.
«Сначала я просто помогал детским домам, но потом понял, что это бесполезное занятие. Я усыновляю детей в возрасте до года <...> Я не выбираю детей. Я их принимаю любыми», — передали в Tadviser слова Авдеева.
Бизнесмен также сообщил, что не помнит всех дней рождений своих детей. Также он подчеркнул, что все они говорят и на русском, и на английском и знакомятся с двумя культурами. Также бизнесмен добавил, что у его детей есть личный педагог-куратор, который составляет им расписание, в которое входят: музыка, немецкий язык, плавание, игра в шахматы, поездки в театры и музеи. Подбором персонала, выбором школы и кружков занимается жена Авдеева.
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