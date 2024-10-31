Авдеев избавился от активов в России: как живет самый многодетный миллиардер

Бенефициар МКБ Авдеев продал свою долю в концерне «Россиум» бизнес-партнеру
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самый многодетный миллиардер РФ Роман Авдеев продал бизнес и сосредоточится на семье, сообщили в его пресс-службе
Самый многодетный миллиардер РФ Роман Авдеев продал бизнес и сосредоточится на семье, сообщили в его пресс-службе Фото:

Бенефициар Роман Авдеев, который является самым многодетным миллиардером России, продал свою долю в концерне «Россиум», холдинге, в который входили Московский кредитный банк и множество других бизнесов. В семье бизнесмена 23 ребенка, а его состояние оценивается более чем в сотню миллиардов долларов. Подробнее о бизнесе Авдеева, продаже активов и его семье — в материале URA.RU.

Биография и бизнес

Авдеев родился 17 июля 1967 года в Одинцово (Московская область). Первый бизнес он основал в 22 года. Торговля техникой и компьютерами позволила ему через несколько лет купить Московский кредитный банк (МКБ) по объявлению в газете. Организация фактически существовала только на бумаге, несмотря на то, что имела в штате 14 сотрудников. Впоследствии бизнесмен инвестировал в этот банк средства с продажи развитых бизнесов в сферах продуктовой торговли и сельского хозяйства.

Авдеев купил МКБ по объявлению в газете, когда банк существовал только на бумаге
Авдеев купил МКБ по объявлению в газете, когда банк существовал только на бумаге
Фото:

В 2008 принял решение развивать МКБ, который находился в седьмом десятке крупнейших банков по активам, в 2012 привлек в этот банк средства Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития, после чего МКБ вошел в двадцатку банков России.

В карьере Авдеева присутствовал целый ряд бизнесов, которые он основывал, покупал и перепродавал. В числе прочего, он стал гендиректором ООО «Концерн „Россиум“» — инвестиционный холдинг. В него вошли МКБ (ключевой актив), а также московский девелопер «Инград», фармацевтика, аграрный бизнес и другие. После этого МКБ вошел в десятку банков РФ по активам и стал крупнейшим региональным частным коммерческим банком.

Активы и состояние

Состояние Авдеева оценивается более чем в сто миллиардов рублей
Состояние Авдеева оценивается более чем в сто миллиардов рублей
Фото:

Основные активы Авдеева были сосредоточены в МКБ. Остальная часть его средств приходилась на земли сельскохозяйственного назначения в Черноземье, чулочно-носочную фабрику, деревообрабатывающий комбинат, недвижимость и доли в строительных рынках. 

Авдеев стоит на 108 месте в рейтинге Forbes «125 миллиардеров России — 2024». Его состояние оценивается в 1200 миллионов долларов (более 116 миллиардов рублей).

Продажа активов

В конце октября 2024 года Авдеев продал свою долю (31%) в «Россиуме», через который он контролировал все свои бизнесы, перечисленные выше. Покупателем стал его партнер по бизнесу и владелец группы «Регион» Сергей Судариков. Таким образом Авдеев вышел из всех российских активов. 

«В результате завершения сделки у Авдеева не осталось активов или бизнес-проектов в России. Теперь он планирует сосредоточиться на личных интересах и уделить больше времени семье», — сообщили в пресс-службе бизнесмена. Их сообщение передали РИА Новости.

Семья и дети

Авдеев женат на Елене Авдеевой, она вышла за бизнесмена когда у него уже было 12 детей. Всего в их семье 23 ребенка, из которых 17 — приемные. По словам самого бизнесмена, сначала он просто помогал детдомам, но впоследствии понял, что это «бесполезное занятие» и стал их усыновлять.

«Сначала я просто помогал детским домам, но потом понял, что это бесполезное занятие. Я усыновляю детей в возрасте до года <...> Я не выбираю детей. Я их принимаю любыми», — передали в Tadviser слова Авдеева.
Все дети Авдеева учатся в одной школе в Одинцово
Все дети Авдеева учатся в одной школе в Одинцово
Фото:

Бизнесмен также сообщил, что не помнит всех дней рождений своих детей. Также он подчеркнул, что все они говорят и на русском, и на английском и знакомятся с двумя культурами. Также бизнесмен добавил, что у его детей есть личный педагог-куратор, который составляет им расписание, в которое входят: музыка, немецкий язык, плавание, игра в шахматы, поездки в театры и музеи. Подбором персонала, выбором школы и кружков занимается жена Авдеева. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бенефициар Роман Авдеев, который является самым многодетным миллиардером России, продал свою долю в концерне «Россиум», холдинге, в который входили Московский кредитный банк и множество других бизнесов. В семье бизнесмена 23 ребенка, а его состояние оценивается более чем в сотню миллиардов долларов. Подробнее о бизнесе Авдеева, продаже активов и его семье — в материале URA.RU. Биография и бизнес Авдеев родился 17 июля 1967 года в Одинцово (Московская область). Первый бизнес он основал в 22 года. Торговля техникой и компьютерами позволила ему через несколько лет купить Московский кредитный банк (МКБ) по объявлению в газете. Организация фактически существовала только на бумаге, несмотря на то, что имела в штате 14 сотрудников. Впоследствии бизнесмен инвестировал в этот банк средства с продажи развитых бизнесов в сферах продуктовой торговли и сельского хозяйства. В 2008 принял решение развивать МКБ, который находился в седьмом десятке крупнейших банков по активам, в 2012 привлек в этот банк средства Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития, после чего МКБ вошел в двадцатку банков России. В карьере Авдеева присутствовал целый ряд бизнесов, которые он основывал, покупал и перепродавал. В числе прочего, он стал гендиректором ООО «Концерн „Россиум“» — инвестиционный холдинг. В него вошли МКБ (ключевой актив), а также московский девелопер «Инград», фармацевтика, аграрный бизнес и другие. После этого МКБ вошел в десятку банков РФ по активам и стал крупнейшим региональным частным коммерческим банком. Активы и состояние Основные активы Авдеева были сосредоточены в МКБ. Остальная часть его средств приходилась на земли сельскохозяйственного назначения в Черноземье, чулочно-носочную фабрику, деревообрабатывающий комбинат, недвижимость и доли в строительных рынках.  Авдеев стоит на 108 месте в рейтинге Forbes «125 миллиардеров России — 2024». Его состояние оценивается в 1200 миллионов долларов (более 116 миллиардов рублей). Продажа активов В конце октября 2024 года Авдеев продал свою долю (31%) в «Россиуме», через который он контролировал все свои бизнесы, перечисленные выше. Покупателем стал его партнер по бизнесу и владелец группы «Регион» Сергей Судариков. Таким образом Авдеев вышел из всех российских активов.  Семья и дети Авдеев женат на Елене Авдеевой, она вышла за бизнесмена когда у него уже было 12 детей. Всего в их семье 23 ребенка, из которых 17 — приемные. По словам самого бизнесмена, сначала он просто помогал детдомам, но впоследствии понял, что это «бесполезное занятие» и стал их усыновлять. Бизнесмен также сообщил, что не помнит всех дней рождений своих детей. Также он подчеркнул, что все они говорят и на русском, и на английском и знакомятся с двумя культурами. Также бизнесмен добавил, что у его детей есть личный педагог-куратор, который составляет им расписание, в которое входят: музыка, немецкий язык, плавание, игра в шахматы, поездки в театры и музеи. Подбором персонала, выбором школы и кружков занимается жена Авдеева. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...