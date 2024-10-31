Канделаки предложила Петросяну работу в Comedy Club

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки предложила известному юмористу Евгению Петросяну стать резидентом развлекательного шоу Comedy Club. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
«На фоне того, что происходит в выпуске, у нас возникло обсуждение: а мог бы Петросян гипотетически быть резидентом Comedy Club? Он мог бы быть патриархом Comedy Club, если бы этого захотел. Евгений Ваганович, милости просим! Если когда-нибудь решите выходить на сцену Comedy Club на регулярной основе, знайте, наши двери для вас открыты. Ждем на ТНТ», — привели слова Канделаки на сайте пресс-службы.
Петросян выступит 1 ноября в специальном эпизоде Comedy Club. В этом выпуске примут участие известные артисты Юрий Гальцев, Геннадий Ветров и Александр Морозов, а также участники популярных комедийных коллективов «Уральские пельмени» и «Однажды в России». Это будет первый раз, когда Петросян появится на сцене Comedy Club, однако, как подчеркнула Канделаки, это выступление может оказаться не единственным.
В сентябре телеканал ТНТ объявил о закрытии юмористического шоу Comedy Club, которое выходило в эфир с 2005 года. Позже ведущие программы Павел Воля и Гарик Харламов заявили, что эта информация была розыгрышем, и шоу продлили на 20 сезон.
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