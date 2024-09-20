20 сентября 2024

Voice: информация о закрытии Comedy Club оказалась розыгрышем

© Служба новостей «URA.RU»
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Заявление Гарика Харламова о закрытии шоу оказалось шуткой
Заявление Гарика Харламова о закрытии шоу оказалось шуткой Фото:

Информация о закрытии шоу Comedy Club, которая появилась ранее, оказалась розыгрышем. Об этом сообщила редакция The Voice.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — скажет резидент Comedy Club Гарик Харламов в начале программы по информации издания. Однако шоумен Павел Воля тут же добавит: «Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый, 20-й сезон!» — таким образом, раскрывая шутку.

The Voice также пишет, что Павел Воля продолжит веселье, рассказывая забавную историю о том, как начинался Comedy Club. Он расскажет о вечеринках в баре в начале их пути и до превращения в знаменитое шоу, которому уже 20 лет.

Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ принял решение о прекращении выпуска шоу Comedy Club, которое транслировалось с 2005 года. Последний выпуск программы запланирован на 20 сентября.

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Информация о закрытии шоу Comedy Club, которая появилась ранее, оказалась розыгрышем. Об этом сообщила редакция The Voice. «Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — скажет резидент Comedy Club Гарик Харламов в начале программы по информации издания. Однако шоумен Павел Воля тут же добавит: «Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый, 20-й сезон!» — таким образом, раскрывая шутку. The Voice также пишет, что Павел Воля продолжит веселье, рассказывая забавную историю о том, как начинался Comedy Club. Он расскажет о вечеринках в баре в начале их пути и до превращения в знаменитое шоу, которому уже 20 лет. Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ принял решение о прекращении выпуска шоу Comedy Club, которое транслировалось с 2005 года. Последний выпуск программы запланирован на 20 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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