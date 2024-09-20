Voice: информация о закрытии Comedy Club оказалась розыгрышем

Информация о закрытии шоу Comedy Club, которая появилась ранее, оказалась розыгрышем. Об этом сообщила редакция The Voice.
«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — скажет резидент Comedy Club Гарик Харламов в начале программы по информации издания. Однако шоумен Павел Воля тут же добавит: «Прощай, старый Comedy Club. И здравствуй, новый, 20-й сезон!» — таким образом, раскрывая шутку.
The Voice также пишет, что Павел Воля продолжит веселье, рассказывая забавную историю о том, как начинался Comedy Club. Он расскажет о вечеринках в баре в начале их пути и до превращения в знаменитое шоу, которому уже 20 лет.
Ранее сообщалось, что телеканал ТНТ принял решение о прекращении выпуска шоу Comedy Club, которое транслировалось с 2005 года. Последний выпуск программы запланирован на 20 сентября.
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