Число погибших от взрыва газа в Черкесске увеличилось

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Спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего в Черкесске Фото:
новость из сюжета
В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке

Спасатели извлекли из-под завалов в Черкесске тело пятого погибшего. Ранее там в жилом доме взорвался газ.

«К сожалению, это уже 5-й погибший», — написали МЧС Карачаево-Черкесии в своем telegram-канале. Еще четверо человек пострадали.

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Спасатели извлекли из-под завалов в Черкесске тело пятого погибшего. Ранее там в жилом доме взорвался газ. «К сожалению, это уже 5-й погибший», — написали МЧС Карачаево-Черкесии в своем telegram-канале. Еще четверо человек пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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