Число погибших от взрыва газа в Черкесске увеличилось

Спасатели извлекли из-под завалов тело пятого погибшего в Черкесске
новость из сюжетаВ Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке
Спасатели извлекли из-под завалов в Черкесске тело пятого погибшего. Ранее там в жилом доме взорвался газ.
«К сожалению, это уже 5-й погибший», — написали МЧС Карачаево-Черкесии в своем telegram-канале. Еще четверо человек пострадали.
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