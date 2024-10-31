Для обслуживания ипотечного кредита на приобретение однокомнатной квартиры в новостройке в городах с населением более одного миллиона человек требуется доход, который в два-три раза превышает средний уровень зарплат в этих же мегаполисах. Такие выводы сделаны «РБК-Недвижимостью» на основе анализа данных, полученных от ЦИАН и Росстата. Сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе «однушку» в ипотеку — в материале URA.RU.
Сколько нужно для погашения ипотеки
Для того чтобы осуществлять выплаты по ипотеке на однокомнатные квартиры в новостройках больших городов при текущих ставках в 25%, необходимо иметь месячный доход в диапазоне от 111,3 тысячи до 346,4 тысячи рублей. В Москве, где требуется самый высокий доход для обслуживания такой ипотеки, этот показатель составляет 346,4 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге необходимо зарабатывать 235 тысяч рублей, а в Казани — 210,2 тысячи рублей.
Среди всех городов с населением более миллиона человек наименьшую сумму ежемесячного дохода для выплат по ипотечному кредиту требуется иметь жителям Воронежа, где этот показатель составляет около 66,7 тысячи рублей, благодаря доступности местных новостроек. В данном случае требуемый доход должен составлять около 111,3 тысячи рублей в месяц.
Зарплата меньше, чем нужный на ипотеку доход
В крупнейших городах России наблюдается значительный разрыв между средними зарплатами и доходами, необходимыми для обслуживания ипотеки. Наибольшая диспропорция зафиксирована в Казани, где средняя зарплата составляет 76,3 тысячи рублей, в то время как для оплаты ипотеки на однокомнатную квартиру в новостройке требуется доход в размере 210,3 тысячи рублей, что в 2,8 раза превышает заработную плату.
Похожая ситуация складывается и в двух столицах России. В Москве средняя заработная плата в 2024 году оценивается в 133,5 тысячи рублей, тогда как для обслуживания ипотеки необходим доход в размере 346,4 тысячи рублей, что почти в 2,6 раза выше средней зарплаты. В Санкт-Петербурге цифры также говорят о существенном разрыве: средняя зарплата здесь составляет 90,5 тысячи рублей против требуемых 235 тысячи рублей на ипотеку.
Наименьшее отклонение между средними зарплатами и необходимым доходом для обслуживания ипотеки наблюдается в Красноярске, где разница составляет 1,6 раза: средняя зарплата — 81,9 тысячи рублей, необходимый доход — 131,1 тысячи рублей. В Воронеже и Екатеринбурге разница между средними зарплатами и доходами, требуемыми для ипотечного кредитования, чуть больше и составляет примерно 1,7 раза. В Воронеже это соотношение выглядит как 63,7 тысячи рублей против требуемых 111,3 тысячи рублей, а в Екатеринбурге — 83,4 тысячи рублей против необходимых 145,9 тысячи рублей.
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