Аналитики рассказали, как изменились цены на загородную недвижимость под Москвой за год

В Подмосковье подешевели загородные участки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Подмосковье снизились цены на готовые дома
В Подмосковье снизились цены на готовые дома Фото:

В Подмосковье за последний год наблюдалось снижение цен на большинство форматов загородной первичной недвижимости, включая участки без обязательного подряда и готовые коттеджи от застройщиков. Согласно аналитическому исследованию агентства «Инком-Недвижимость», падение цен варьировалось от 3% до 6%.

Наибольшее снижение цен, по данным РБК, зафиксировано на участках без подряда, где средняя стоимость снизилась на 6%. «Они подешевели на 6% — со средних 3,4 млн руб. осенью 2023 года до 3,2 млн руб. нынешней осенью», — сообщает исследование.

Несмотря на общее снижение цен в ряде форматов, некоторые классы загородной недвижимости, включая таунхаусы и недвижимость комфорт-класса, показали значительный рост стоимости. Это противоречие объясняется переструктурированием рынка и изменениями в предложении по типам объектов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье за последний год наблюдалось снижение цен на большинство форматов загородной первичной недвижимости, включая участки без обязательного подряда и готовые коттеджи от застройщиков. Согласно аналитическому исследованию агентства «Инком-Недвижимость», падение цен варьировалось от 3% до 6%. Наибольшее снижение цен, по данным РБК, зафиксировано на участках без подряда, где средняя стоимость снизилась на 6%. «Они подешевели на 6% — со средних 3,4 млн руб. осенью 2023 года до 3,2 млн руб. нынешней осенью», — сообщает исследование. Несмотря на общее снижение цен в ряде форматов, некоторые классы загородной недвижимости, включая таунхаусы и недвижимость комфорт-класса, показали значительный рост стоимости. Это противоречие объясняется переструктурированием рынка и изменениями в предложении по типам объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...