Аналитики рассказали, как изменились цены на загородную недвижимость под Москвой за год

В Подмосковье за последний год наблюдалось снижение цен на большинство форматов загородной первичной недвижимости, включая участки без обязательного подряда и готовые коттеджи от застройщиков. Согласно аналитическому исследованию агентства «Инком-Недвижимость», падение цен варьировалось от 3% до 6%.
Наибольшее снижение цен, по данным РБК, зафиксировано на участках без подряда, где средняя стоимость снизилась на 6%. «Они подешевели на 6% — со средних 3,4 млн руб. осенью 2023 года до 3,2 млн руб. нынешней осенью», — сообщает исследование.
Несмотря на общее снижение цен в ряде форматов, некоторые классы загородной недвижимости, включая таунхаусы и недвижимость комфорт-класса, показали значительный рост стоимости. Это противоречие объясняется переструктурированием рынка и изменениями в предложении по типам объектов.
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