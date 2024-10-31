Стало известно, сколько Европа заработала на замороженных активах РФ

Euroclear заработала 5,1 млрд евро на замороженных российских активах
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Сумма замороженных российских активов, находящихся в Euroclear, достигла 176 миллиардов евро в 2024 году
Сумма замороженных российских активов, находящихся в Euroclear, достигла 176 миллиардов евро в 2024 году Фото:

Европейская финансовая группа Euroclear, которая включает в себя депозитарий и Euroclear Bank, заработала 5,1 миллиардов евро на замороженных российских активах за 2024 год. Об этом сообщается на официальном сайте Euroclear. 

«Процентные доходы, связанные с российскими активами, облагаются корпоративным налогом и принесли Бельгии налоговых поступлений на 1,27 миллиарда евро», — отмечается в отчете, опубликованном на сайте Euroclear. Эти доходы получены в результате санкций ЕС, которые привели к блокировке российских активов в центральном депозитарии.

К концу сентября 2024 года сумма замороженных российских активов, находящихся в Euroclear, достигла 176 миллиардов евро. В 2023 году компания получила от этих активов доходы в размере 4,4 миллиарда долларов. 

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Европейская финансовая группа Euroclear, которая включает в себя депозитарий и Euroclear Bank, заработала 5,1 миллиардов евро на замороженных российских активах за 2024 год. Об этом сообщается на официальном сайте Euroclear.  «Процентные доходы, связанные с российскими активами, облагаются корпоративным налогом и принесли Бельгии налоговых поступлений на 1,27 миллиарда евро», — отмечается в отчете, опубликованном на сайте Euroclear. Эти доходы получены в результате санкций ЕС, которые привели к блокировке российских активов в центральном депозитарии. К концу сентября 2024 года сумма замороженных российских активов, находящихся в Euroclear, достигла 176 миллиардов евро. В 2023 году компания получила от этих активов доходы в размере 4,4 миллиарда долларов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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