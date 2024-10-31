Стало известно, сколько Европа заработала на замороженных активах РФ

Европейская финансовая группа Euroclear, которая включает в себя депозитарий и Euroclear Bank, заработала 5,1 миллиардов евро на замороженных российских активах за 2024 год. Об этом сообщается на официальном сайте Euroclear.
«Процентные доходы, связанные с российскими активами, облагаются корпоративным налогом и принесли Бельгии налоговых поступлений на 1,27 миллиарда евро», — отмечается в отчете, опубликованном на сайте Euroclear. Эти доходы получены в результате санкций ЕС, которые привели к блокировке российских активов в центральном депозитарии.
К концу сентября 2024 года сумма замороженных российских активов, находящихся в Euroclear, достигла 176 миллиардов евро. В 2023 году компания получила от этих активов доходы в размере 4,4 миллиарда долларов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.