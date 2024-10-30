Председатель арбитражного суда ХМАО добился рекомендации о продлении срока полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала продлить срок полномочий председателю арбитражного суда ХМАО Денису Лисянскому несмотря на вопросы, которые возникли к качеству работы суда.
«Получил рекомендацию Денис Лисянский. Он просил продлить его полномочия председателя Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Предыдущий срок истекает в марте следующего года. У него первый квалификационный класс судьи, почти 20 лет судейского стажа и медаль „150 лет судебной реформы в России“, — сообщается на портале „Pravo.ru“
У квалификационной коллегии судей возник ряд вопросов к Лисянскому. Один из них касался качества работы — в югорском арбитраже она стала за последние пять лет ниже, чем по округу. Лисянский в ответ сообщил, что это связано с изменениями в судебной практике и массовыми отставками судей. Также ВККС заинтересовал возможный конфликт интересов — жена Лисянского работает заместителем начальника отдела наград в аппарате губернатора ХМАО. Он ответил, что «вопросов не возникнет». Председатель ВККС Николай Тимошин предложил судьям объявлять об этом при разъяснении права на отвод, если к ним поступят дела, связанные с аппаратом губернатора.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе арбитражного суда Югры. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!