В Челябинске взлетели цены на аренду коттеджей

Аренда коттеджей в Челябинской области подорожала почти на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области снять коттедж в среднем можно за 64 тысячи 819 рублей в месяц
В Челябинской области снять коттедж в среднем можно за 64 тысячи 819 рублей в месяц Фото:

В Челябинске за год аренда коттеджей подорожала на 27,6% до 64 тысяч рублей в месяц  за объект. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном 31 октября на сайте о недвижимости.

«В Челябинской области за год аренда домов выросла на 27,6%. На данный снять в аренду коттедж в среднем можно за 64 тысячи 819 рублей в месяц», — сообщается на сайте «Мир квартир».

Аренда домов сильнее всего выросла в Хакасии (на 164,2%), а также в Архангельской (+150,8%), Костромской (+142,5%) областях и Камчатском крае (+139,6%), В среднем за год в России арендные коттеджи подорожали на 24,7%, до 57 тысяч 438 рублей в месяц.

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В Челябинске за год аренда коттеджей подорожала на 27,6% до 64 тысяч рублей в месяц  за объект. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном 31 октября на сайте о недвижимости. «В Челябинской области за год аренда домов выросла на 27,6%. На данный снять в аренду коттедж в среднем можно за 64 тысячи 819 рублей в месяц», — сообщается на сайте «Мир квартир». Аренда домов сильнее всего выросла в Хакасии (на 164,2%), а также в Архангельской (+150,8%), Костромской (+142,5%) областях и Камчатском крае (+139,6%), В среднем за год в России арендные коттеджи подорожали на 24,7%, до 57 тысяч 438 рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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