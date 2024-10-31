В Челябинске взлетели цены на аренду коттеджей

В Челябинске за год аренда коттеджей подорожала на 27,6% до 64 тысяч рублей в месяц за объект. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном 31 октября на сайте о недвижимости.
«В Челябинской области за год аренда домов выросла на 27,6%. На данный снять в аренду коттедж в среднем можно за 64 тысячи 819 рублей в месяц», — сообщается на сайте «Мир квартир».
Аренда домов сильнее всего выросла в Хакасии (на 164,2%), а также в Архангельской (+150,8%), Костромской (+142,5%) областях и Камчатском крае (+139,6%), В среднем за год в России арендные коттеджи подорожали на 24,7%, до 57 тысяч 438 рублей в месяц.
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