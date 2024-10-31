Задержка авиарейса Тюмень — Пхукет составила более 14 часов
Рейс авиакомпании Red Wings Тюмень — Пхукет вылетел в Таиланд после задержки, которая продлилась более 14 часов. Данные об этом указаны на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«WZ 3121 Тюмень — Пхукет. Вылетел», — указано на онлайн-табло официального сайта аэропорта Рощино.
Ранее URA.RU писало о том, что что рейс авиакомпании Red Wings из Тюмени в Пхукет отложили сначала на девять часов, а затем — на 14. Вылета ожидали более 400 пассажиров. По данным представительства авиакомпании, среди причин задержки — длительная заправка самолета и плановый отдых экипажа.
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