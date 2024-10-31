В России подорожают iPhone

Комитет Госдумы по промышленности и торговле предложил ввести дополнительные пошлины и сборы на продукцию Apple в России, если компания не разрешит предустановку отечественных приложений на свои устройства. Это решение было обсуждено на заседании 30 октября, где документ был рекомендован к принятию в первом чтении.
«Если компания Apple не позволит продавцам из нашей страны устанавливать на свои устройства отечественные программы, на ее продукцию в России могут ввести дополнительные пошлины и сборы. Это сделает iPhone еще более дорогими, а значит, менее конкурентоспособными», — пишет «Парламентская газета».
Владимир Гутенев, глава думского Комитета по промышленности и торговле, объяснил необходимость введения данных мер. «Закрытая архитектура операционной системы не позволяет устанавливать на гаджеты приложения из сторонних источников», — заявил он.
Законопроект, обсуждаемый Госдумой, направлен на обеспечение доступности российских приложений на мобильных устройствах и предотвращение дискриминации отечественных разработчиков. Он поддержан правительством РФ и Государственно-правовым управлением президента при условии дальнейшей доработки документа. Эта инициатива может повлиять на стабильность и бесперебойность работы интернет-сервисов и государственных услуг в России.
Ранее генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин сообщил, что оператор национальных платежных карт «Мир» разработал новую технологию оплаты через смартфоны iPhone, которая не требует использования Apple Pay, не работающего в России. По словам Дубынина, уже около двадцати банков заинтересовались новой системой и готовы протестировать ее.
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