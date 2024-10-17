Россияне с iPhone смогут оплачивать покупки без Apple Pay

Оператор национальных платежных карт «Мир» разработал новую технологию оплаты через смартфоны iPhone, которая не требует использования Apple Pay, не работающего в России. О разработке сообщил генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин.
«Это действительно прототип решения, который мы разработали. Мы впервые его представили, про него никто не знал. Решение действительно реализовано на технологии Bluetooth, есть такая технология Bluetooth Low Energy», — сказал Дмитрий Дубынин, его слова передает РБК. Он также добавил, что уже около двадцати банков заинтересовались новой системой и готовы протестировать ее.
Пресс-служба НСПК уточнила дополнительные технические характеристики и возможности сервиса «Волна». Система позволяет проводить бесконтактные платежи даже в отсутствие интернета и будет требовать специальных платежных терминалов нового типа, поддерживающих данную технологию. Отличительной особенностью является возможность проведения платежей на расстоянии больше, чем предоставляет технология NFC.
После начала военных действий на территории Украины и введения против России международных санкций, российские пользователи лишились возможности использовать сервис Apple Pay для осуществления платежей. Компания Apple отключила эту функцию в РФ. Аналогичная ситуация произошла и с сервисом Google Pay. Тем не менее пользователи все еще могут осуществлять платежи с помощью смартфонов, используя QR-коды в приложениях банков.
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