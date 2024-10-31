Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на яйца

Цены на куриные яйца в России остаются стабильными, текущие ценовые колебания являются обычными. С начала года отпускные стоимость яиц первой и второй категорий снизилась на 19,2% и 24,8% соответственно, составив в среднем 76,4 и 62,5 рублей за десяток. Об этом сообщил Минсельхоз специально для URA.RU.
«Ситуация на рынке птицеводческой продукции стабильна. Яйца куриные — продукт с выраженной сезонностью, текущие ценовые колебания являются обычными. Мы не видим предпосылок для существенного роста стоимости, при этом необходимо отметить, что оптовые цены сейчас гораздо ниже цен первого полугодия текущего года», — сообщил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Он подчеркнул, что предприятия прилагают все усилия, чтобы растущая себестоимость производства яиц не отразилась на ценах.
В министерстве подчеркнули, что предложение полностью удовлетворяет спрос. Там отметили, что за октябрь 2024 производство яиц достигло 3,2 миллиарда штук и увеличилось на 2,4% по сравнению с тем же месяцем в 2023. При этом 80% яиц поступает в магазины по долгосрочным договорам. Все это вкупе помогает поддерживать стабильность ценовой политики в розничной торговле, заключили в Минсельхозе.
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