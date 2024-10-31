В Конституционном суде уточнили правила изъятия коррупционного имущества

Конституционный суд России принял решение о неприменении сроков исковой давности к требованиям об изъятии коррупционного имущества в доход государства. По словам Михаила Барщевского, полномочного представителя правительства в Конституционном и Верховном судах, данный вердикт может повлиять на пересмотр решений по уже рассмотренным делам о деприватизации и по делам, касающимся добросовестных приобретателей.
«Более интересный вопрос, что будет с делами по приватизации, которые прошли без срока давности, где суд сегодня сказал, что так делать нельзя, а также что будет с делами, по которым имущество изъяли у добросовестных приобретателей. Но закон предусматривает возможность пересмотра таких дел по решению КС», — заявил Барщевский агентству РБК.
Под председательством Валерия Зорькина, Конституционный суд уточнил, что хотя сроки исковой давности не применяются для коррупционных активов, принадлежащих коррупционерам, закон защищает третьих лиц, которые приобрели имущество без знания о его происхождении. Эти лица не должны страдать от последствий коррупционных действий других.
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