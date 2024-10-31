«Обвал фронта»: военкор объяснил, почему ВСУ стремительно теряют территории в Донбассе

Военкор Сочнев: южнодонецкий фронт ВСУ обвалился из-за потери обученных бойцов
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Реакцию военкоров ВСУ и украинских блогеров на продвижение ВС РФ можно описать как "неконтролируемую панику"
Реакцию военкоров ВСУ и украинских блогеров на продвижение ВС РФ можно описать как "неконтролируемую панику" Фото:
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После освобождения Угледара южнодонецкий фронт ВСУ обвалился, и этому есть четыре причины, среди которых — потеря большого количества подготовленных военных. Об этом заявил военкор Алексей Сочнев.

«Фронт ВСУ обвалился на юге Донецкой области по четырем причинам», — рассказал Алексей Сочнев, его слова передают RTVI. Он конкретизировал эти причины:

  1. У ВСУ кончаются подготовленные бойцы;
  2. ВС РФ перестали штурмовать населенные пункты в лоб и теперь проводят хорошо спланированные операции;
  3. Российская армия научилась противостоять дронам;
  4. Отсутствие серьезных укреплений, минных полей и огневых точек украинских войск в регионе.

Обвал южнодонецкого фронта начался после взятия Угледара, добавил Сочнев. Это произошло вопреки мнению аналитиков и военкоров о том, что освобождение города приведет к заморозке фронта из-за необходимости перегруппировки ВС РФ, которой будет мешать погода. По словам военкора, реакцию военных ВСУ и украинских блогеров на обвал фронта можно описать как «неконтролируемую панику».

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После освобождения Угледара южнодонецкий фронт ВСУ обвалился, и этому есть четыре причины, среди которых — потеря большого количества подготовленных военных. Об этом заявил военкор Алексей Сочнев. «Фронт ВСУ обвалился на юге Донецкой области по четырем причинам», — рассказал Алексей Сочнев, его слова передают RTVI. Он конкретизировал эти причины: Обвал южнодонецкого фронта начался после взятия Угледара, добавил Сочнев. Это произошло вопреки мнению аналитиков и военкоров о том, что освобождение города приведет к заморозке фронта из-за необходимости перегруппировки ВС РФ, которой будет мешать погода. По словам военкора, реакцию военных ВСУ и украинских блогеров на обвал фронта можно описать как «неконтролируемую панику».
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