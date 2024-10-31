За год спрос на ипотеку упал на треть

За год спрос на ипотеку среди россиян упал на 35%

31 октября 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Спрос на новостройки будет снижаться, считает Гольдберг Фото: Илья Московец © URA.RU В 2024 году ипотечных кредитов в России было выдано примерно на пять триллионов рублей, что на 35% меньше, чем годом ранее. Такие данные сообщили URA.RU в аналитическом центре Дом.РФ. «По нашим прогнозам, по итогам года будет выдано порядка 1,3-1,4 млн ипотечных кредитов примерно на 5 трлн рублей, что на 35% меньше по количеству и на 40% — по объему, чем годом ранее, однако примерно соответствует значениям 2022 года. На долю ипотечных госпрограмм по итогам года придется примерно 70% всех выданных кредитов. Основной из них станет „Семейная ипотека“, которая займет порядка 40-45% от общего объема ипотечного кредитования», — прокомментировал руководитель ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Спрос на ипотеку обвалился из-за нескольких факторов: повышения ключевой ставки Центробанка и, следовательно, процента по ипотеке, из-за отмены льготной ипотеки и ужесточения требований для получения семейной. Теперь рассчитывать на 6% годовых могут только семьи с детьми не старше 6 лет. Все это привело к тому, что жилищный кредит стал недоступен для большинства россиян. «Из-за недоступности ипотечного кредитования спрос на новостройки будет постепенно снижаться, — уверен Гольдберг, — Именно поэтому застройщики не спешат со строительством новых объектов». Ситуация повлияет и на 2025 год. Темпы строительства и цены на жилье в следующем году упадут из-за снижения покупательской способности населения, об этом в беседе с URA.RU заявил вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз. По его словам, застройщики уже сейчас прибегают к различным мерам для увеличения спроса на жилье. Например, дают возможность покупателям приобрести квартиру с длительной рассрочкой или отсрочкой платежа. «Из-за более жестких условий ипотечного кредитования жилье станет доступным только для финансово обеспеченных людей, остальные не смогут приобрести даже дешевую недвижимость», — считает Антон Мороз. При этом в строительной отрасли значительного спада из-за низкого спроса на ипотеку и отмену программы льготного кредитования пока не произошло. По данным Минстроя, уже построенное жилье распродано на 70%. Ведомство уточняет, что основной объем нераспроданной недвижимости приходится на проекты со сроком ввода 2026 год и позднее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году ипотечных кредитов в России было выдано примерно на пять триллионов рублей, что на 35% меньше, чем годом ранее. Такие данные сообщили URA.RU в аналитическом центре Дом.РФ. «По нашим прогнозам, по итогам года будет выдано порядка 1,3-1,4 млн ипотечных кредитов примерно на 5 трлн рублей, что на 35% меньше по количеству и на 40% — по объему, чем годом ранее, однако примерно соответствует значениям 2022 года. На долю ипотечных госпрограмм по итогам года придется примерно 70% всех выданных кредитов. Основной из них станет „Семейная ипотека“, которая займет порядка 40-45% от общего объема ипотечного кредитования», — прокомментировал руководитель ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. Спрос на ипотеку обвалился из-за нескольких факторов: повышения ключевой ставки Центробанка и, следовательно, процента по ипотеке, из-за отмены льготной ипотеки и ужесточения требований для получения семейной. Теперь рассчитывать на 6% годовых могут только семьи с детьми не старше 6 лет. Все это привело к тому, что жилищный кредит стал недоступен для большинства россиян. «Из-за недоступности ипотечного кредитования спрос на новостройки будет постепенно снижаться, — уверен Гольдберг, — Именно поэтому застройщики не спешат со строительством новых объектов». Ситуация повлияет и на 2025 год. Темпы строительства и цены на жилье в следующем году упадут из-за снижения покупательской способности населения, об этом в беседе с URA.RU заявил вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз. По его словам, застройщики уже сейчас прибегают к различным мерам для увеличения спроса на жилье. Например, дают возможность покупателям приобрести квартиру с длительной рассрочкой или отсрочкой платежа. «Из-за более жестких условий ипотечного кредитования жилье станет доступным только для финансово обеспеченных людей, остальные не смогут приобрести даже дешевую недвижимость», — считает Антон Мороз. При этом в строительной отрасли значительного спада из-за низкого спроса на ипотеку и отмену программы льготного кредитования пока не произошло. По данным Минстроя, уже построенное жилье распродано на 70%. Ведомство уточняет, что основной объем нераспроданной недвижимости приходится на проекты со сроком ввода 2026 год и позднее.