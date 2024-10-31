Аудиторы забили тревогу из-за качества питьевой воды в регионах России. Счетная палата провела анализ текущего состояния отрасли и пришли к выводу, что существующие меры и вложения недостаточно эффективны: необходимо перевести их на федеральный уровень. Как отметили в разговоре с корреспондентом URA.RU эксперты, качественная вода сейчас становится критически важным ресурсом.
Как следует из данных, которые приводит аудитор Счетной палаты Наталья Трунова, с 2019 по 2023 год на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения направлено 215,9 млрд рублей. Это позволило построить и модернизировать 1683 объекта. Правда, все равно остаются вопросы, которые не решены. Например, не сформирована эффективная модель работы отрасли.
«Мероприятия по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения носят разрозненный характер и системно не взаимоувязанны по целям, задачам, срокам, показателям и исполнителям. Финансовые ресурсы рассредоточены между федеральными программами и проектами, которые реализуют разные федеральные органы исполнительной власти и институты развития. Такая ситуация не способствует концентрации ресурсов на достижении целевых показателей, установленных в Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ», — уточнила аудитор.
Одним из главных предложений Счетной палаты стала идея разработать отдельный федеральный проект, который бы поддерживал и объединял существующие инструменты для обеспечения населения питьевой водой. Ведь это — один из факторов, от которых зависит национальная безопасности нашей страны, считает декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Павел Селезнев.
«Понятно, что в Москве, например, за водой достаточно внимательно следят и ее уровень плюс-минус хороший, и, если отличается от района к району, то не критично. Но в отдельно взятых регионах, особенно там, где есть промышленные или опасные производства, например химические, экологичность воды может быть под вопросом. Особенно, если идут какие-то выбросы. Внимание Счетной палаты к этой проблеме поможет усилить контроль и повысить планку качества воды. Ведь от нее зависит сохранение здоровья нации», — отмечает Павел Селезнев.
Он добавил, что в целом экологическая ситуация в мире ухудшается. А пресная вода и чистый воздух становятся, можно сказать, критически значимыми ресурсами. И ко всем замечаниям, выявленным аудиторами, надо прислушаться и действительно заняться этим вопросом, поскольку он носит стратегический характер.
Внимание Счетной палаты может быть эффективно даже без принятия новой программы развития, полагает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «После рекомендаций аудиторов к вопросу питьевого водоснабжения будет усиленное внимание и со стороны администрации президента, и со стороны правительства.
Возможно, от этого эффективнее заработают уже существующие механизмы и действующие схемы. Тогда новый федеральный проект и вовсе не потребуется», — уточняет эксперт.
Анализ Счетной палаты, особенно выявленные износ инфраструктуры, недостаточная инвестиционная привлекательность и низкий уровень цифровизации, будет поводом спросить с местных органов власти и структур: чтобы они отвечали не только за соблюдение процедур, но и за результат, считает Дмитрий Солонников.
«Похожая проблема есть не только в водоснабжении, но и, например, в газификации населенных пунктов. Сколько раз говорили, что надо продавать газ на внутреннем рынке, а итогов нет. Нужно это менять и держать курс на результат, а не на написание отчетов и проведение конкурсов», — подытожил собеседник URA.RU.
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