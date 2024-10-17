Избавится от разницы в бюджетах между Москвой и другими субъектами страны не получится. Счетная палата России проанализировала действующие механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности регионов и в целом признала их результативными — межрегиональное неравенство снижается, но незначительно. Как рассказал URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, проблему неравенства в регионах России пытаются решить, но от централизации ресурсов никуда не уйти.
С 2016 года правительство может устанавливать дополнительные условия и ограничения, влияющие на распределение дотаций на выравнивание, сообщили в Счетной палате России. Но в принятой методике есть недочет — там не предусмотрен механизм перераспределения финансирования. Это снижает прозрачность распределения дотаций и сокращаются возможности проверки.
«За последние восемь лет уровень межрегиональной дифференциации, рассчитанный по всем доходам консолидированных бюджетов регионов, изменился незначительно, то есть ситуация не ухудшается. Это позволяет охарактеризовать действующие механизмы выравнивания как в целом результативные в условиях предусмотренного объема бюджетных ассигнований, направленных на эти цели», — сообщила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
Все равно, от централизации ресурсов в стране деться никуда не получится, считает Владимир Климанов. По его словам, так как Россия — огромная страна, различия между определенными регионами будут существовать всегда.
«Да, их можно сгладить, но не ликвидировать совсем. Да, происходит значимая централизация ресурсов и связана она с неравномерностью и высокой мобильностью налоговой базы, превалированием там косвенной системы налогообложения, социально-экономическими условиями и так далее. В рамках вот этой централизации определенной части ресурсов происходит их частичное перераспределение через предоставление дотаций и иных трансферов, которые призваны сгладить разрыв между субъектами», — объясняет эксперт.
Он высоко оценил действия Счетной палаты, которая вносит большой вклад, давая внешнюю оценку ситуации. Она помогает увидеть слабые места в методике распределения бюджета, позволяя корректировать механизм.
«Проблема выравнивания для России будет существовать вечно. И поэтому к инструментам, которые используются, относится как к тому, что может ее немного сбавить, но не решить окончательно. А претензии, что мы каждый год выделяем огромный объем средств, а проблема не решается, не верны по своей сути», — отмечает Владимир Климанов.
По словам эксперта, власти и контрольные органы ставят в приоритет сглаживание разницы между частями нашей страны. «На следующую трехлетку закладывается даже меньший объем межбюджетных трансфертов, которые пойдут в регионы. Объем дотации на выравнивание индексируется не ниже уровня инфляции. То есть, этот механизм однозначно работает адекватно, достигая и решая задачи, которые поставлены перед ведомством, использующим этот инструмент», — подчеркивает Владимир Климанов.
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