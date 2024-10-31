Сроки появления в Перми АЗС «Татнефти» затянулись из-за земли

«Татнефть» завершит строительство своих АЗС в Перми в 2027 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяники строят сеть АЗС в Прикамье в рамках приоритетного инвестиционного проекта
Нефтяники строят сеть АЗС в Прикамье в рамках приоритетного инвестиционного проекта Фото:

«Татнефть» планирует завершить строительство пяти своих заправочных станций в Перми в 2027 году, что на три года позже ранее заявленных сроков. Корректировка потребовалась в связи с вовлечением в оборот земельных участков, необходимых для реализации проекта, пояснили специалисты краевого Агентства инвестиционного развития.

«Компания „Татнефть“ в 2027 году откроет в Перми пять многотопливных АЗС. Нефтяникам предоставят в аренду без торгов земельные участки под стройку: по улице Бакинских Комиссаров (Орджоникидзевский район), по улице Космонавта Леонова (Индустриальный район), по улице Светлогорской (Кировский район), по улице Новогайвинской и на пересечении улицы Александра Щербакова — Ленинского переулка», — со ссылкой на данные агентства пишет «Коммерсант-Прикамье».

Над реализацией проекта копания из Татарстана задумалась в 2022 году. Первоначально планировалось обустроить порядка 40 заправочных станций в регионе. На открытие АЗС в Перми будет направлено около 934 млн рублей.

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«Татнефть» планирует завершить строительство пяти своих заправочных станций в Перми в 2027 году, что на три года позже ранее заявленных сроков. Корректировка потребовалась в связи с вовлечением в оборот земельных участков, необходимых для реализации проекта, пояснили специалисты краевого Агентства инвестиционного развития. «Компания „Татнефть“ в 2027 году откроет в Перми пять многотопливных АЗС. Нефтяникам предоставят в аренду без торгов земельные участки под стройку: по улице Бакинских Комиссаров (Орджоникидзевский район), по улице Космонавта Леонова (Индустриальный район), по улице Светлогорской (Кировский район), по улице Новогайвинской и на пересечении улицы Александра Щербакова — Ленинского переулка», — со ссылкой на данные агентства пишет «Коммерсант-Прикамье». Над реализацией проекта копания из Татарстана задумалась в 2022 году. Первоначально планировалось обустроить порядка 40 заправочных станций в регионе. На открытие АЗС в Перми будет направлено около 934 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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