31 октября 2024

В Свердловской области насмерть сбили велосипедиста, водителя разыскивают. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Блокпосты. Свердловская область, Нижний Тагил, силовики, зима, рейд, полиция, ночь, патрулирование, автомобиль полиции
Полиция просит сообщить любую информацию о ДТП (архивное фото) Фото:

На 145-м километре трассы «Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское» (Свердловская область) неизвестный водитель сбил 54-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Неустановленный водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении, после чего скрылся с места происшествия. В настоящее время разыскивается сотрудниками полиции. В результате ДТП велосипедист, 54-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия бригады медиков», — передает telegram-канал свердловского ГАИ.

Было установлено, что человек, погибший в аварии, был жителем поселка Красногвардейский. Во время инцидента он был одет в темную одежду, не имевшую светоотражающих элементов. В связи с произошедшим органы внутренних дел начали расследование. Сотрудники ГАИ призывают тех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить в ОМВД России «Артемовский» по номеру +7 (343) 632-12-02 или 02.

Велосипедист скончался на месте ДТП
Велосипедист скончался на месте ДТП
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Полиция начала расследование по факту смертельной аварии
Полиция начала расследование по факту смертельной аварии
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На 145-м километре трассы «Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское» (Свердловская область) неизвестный водитель сбил 54-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Неустановленный водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении, после чего скрылся с места происшествия. В настоящее время разыскивается сотрудниками полиции. В результате ДТП велосипедист, 54-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия бригады медиков», — передает telegram-канал свердловского ГАИ. Было установлено, что человек, погибший в аварии, был жителем поселка Красногвардейский. Во время инцидента он был одет в темную одежду, не имевшую светоотражающих элементов. В связи с произошедшим органы внутренних дел начали расследование. Сотрудники ГАИ призывают тех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить в ОМВД России «Артемовский» по номеру +7 (343) 632-12-02 или 02.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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