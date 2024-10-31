В Свердловской области насмерть сбили велосипедиста, водителя разыскивают. Фото

01 ноября 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

Полиция просит сообщить любую информацию о ДТП (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На 145-м километре трассы «Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское» (Свердловская область) неизвестный водитель сбил 54-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Неустановленный водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении, после чего скрылся с места происшествия. В настоящее время разыскивается сотрудниками полиции. В результате ДТП велосипедист, 54-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия бригады медиков», — передает telegram-канал свердловского ГАИ. Было установлено, что человек, погибший в аварии, был жителем поселка Красногвардейский. Во время инцидента он был одет в темную одежду, не имевшую светоотражающих элементов. В связи с произошедшим органы внутренних дел начали расследование. Сотрудники ГАИ призывают тех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить в ОМВД России «Артемовский» по номеру +7 (343) 632-12-02 или 02. Велосипедист скончался на месте ДТП telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области» Фото: Полиция начала расследование по факту смертельной аварии telegram-канал «Госавтоинспекция Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 145-м километре трассы «Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское» (Свердловская область) неизвестный водитель сбил 54-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Неустановленный водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении, после чего скрылся с места происшествия. В настоящее время разыскивается сотрудниками полиции. В результате ДТП велосипедист, 54-летний мужчина, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия бригады медиков», — передает telegram-канал свердловского ГАИ. Было установлено, что человек, погибший в аварии, был жителем поселка Красногвардейский. Во время инцидента он был одет в темную одежду, не имевшую светоотражающих элементов. В связи с произошедшим органы внутренних дел начали расследование. Сотрудники ГАИ призывают тех, кто владеет какой-либо информацией, сообщить в ОМВД России «Артемовский» по номеру +7 (343) 632-12-02 или 02.