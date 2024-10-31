31 октября 2024

Украденный в России указ Петра II продали на аукционе во Франции

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Документ продали на аукционе во Франции за несколько тысяч евро
Документ продали на аукционе во Франции за несколько тысяч евро Фото:

Во Франции на аукционе был продан указ Петра II, пропавший из Российского государственного военно-исторического архива. Согласно информации из карточки аукционного дома Aguttes, торги состоялись совсем недавно. 

Aguttes описал лот как «чрезвычайно редкий военный указ молодого монарха, скончавшегося в возрасте 14 лет», — пишет «Фонтанка» в своем telegram-канале. Стартовая цена составила 1000-1200 евро, а финальная сумма достигла 3120 евро.

В пятницу агентство ТАСС сообщило о начале проверки московской полицией по факту замены исторического документа в Российском государственном военном-историческом архиве (РГВИА). Указ, датированный 9 сентября 1727 года, касается освобождения Егора Фаменцына от обязанностей коменданта Санкт-Петербурга и назначения на его место князя Урусова.

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Во Франции на аукционе был продан указ Петра II, пропавший из Российского государственного военно-исторического архива. Согласно информации из карточки аукционного дома Aguttes, торги состоялись совсем недавно.  Aguttes описал лот как «чрезвычайно редкий военный указ молодого монарха, скончавшегося в возрасте 14 лет», — пишет «Фонтанка» в своем telegram-канале. Стартовая цена составила 1000-1200 евро, а финальная сумма достигла 3120 евро. В пятницу агентство ТАСС сообщило о начале проверки московской полицией по факту замены исторического документа в Российском государственном военном-историческом архиве (РГВИА). Указ, датированный 9 сентября 1727 года, касается освобождения Егора Фаменцына от обязанностей коменданта Санкт-Петербурга и назначения на его место князя Урусова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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