Украденный в России указ Петра II продали на аукционе во Франции

Во Франции на аукционе был продан указ Петра II, пропавший из Российского государственного военно-исторического архива. Согласно информации из карточки аукционного дома Aguttes, торги состоялись совсем недавно.
Aguttes описал лот как «чрезвычайно редкий военный указ молодого монарха, скончавшегося в возрасте 14 лет», — пишет «Фонтанка» в своем telegram-канале. Стартовая цена составила 1000-1200 евро, а финальная сумма достигла 3120 евро.
В пятницу агентство ТАСС сообщило о начале проверки московской полицией по факту замены исторического документа в Российском государственном военном-историческом архиве (РГВИА). Указ, датированный 9 сентября 1727 года, касается освобождения Егора Фаменцына от обязанностей коменданта Санкт-Петербурга и назначения на его место князя Урусова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.