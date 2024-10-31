Лавров в декабре впервые с начала СВО посетит страну Евросоюза

01 ноября 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Лавров полетит в составе СМИД ОБСЕ на Мальту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД России Сергей Лавров намерен в ближайшее время посетить Мальту. Это станет его первым визитом в страну Европейского союза с начала спецоперации на Украине. «Лавров планирует в декабре 2024 года посетить остров Мальту. Там он примет участия во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные представителя МИД РФ Марии Захаровой. В посольстве Мальты в РФ изданию заявили, что решение о проведении заседания СМИД ОБСЕ на острове «включает Россию». Мероприятие состоится с 5 по 6 декабря текущего года. Приглашения участникам будут направлены в «надлежащее время». Ранее Лавров заявил, что попытки западных стран изолировать Россию обернулись крахом. Он подчеркнул, что большинство государств делают выбор в пользу здравого смысла и не идут на поводу у Запада. Поэтому они делают шаги в сторону укреплений отношений с РФ, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД России Сергей Лавров намерен в ближайшее время посетить Мальту. Это станет его первым визитом в страну Европейского союза с начала спецоперации на Украине. «Лавров планирует в декабре 2024 года посетить остров Мальту. Там он примет участия во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», — пишут «Ведомости», ссылаясь на данные представителя МИД РФ Марии Захаровой. В посольстве Мальты в РФ изданию заявили, что решение о проведении заседания СМИД ОБСЕ на острове «включает Россию». Мероприятие состоится с 5 по 6 декабря текущего года. Приглашения участникам будут направлены в «надлежащее время». Ранее Лавров заявил, что попытки западных стран изолировать Россию обернулись крахом. Он подчеркнул, что большинство государств делают выбор в пользу здравого смысла и не идут на поводу у Запада. Поэтому они делают шаги в сторону укреплений отношений с РФ, пишет телеканал 360.