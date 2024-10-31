31 октября 2024

На Серовский тракт обрушился сильный снегопад. Видео

На Серовском тракте мокрый снег ухудшил видимость водителям
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Погода ухудшилась на севере региона (архивное фото) Фото:

На Серовском тракте (Свердловская область) мокрый снег сильно ухудшил видимость водителям. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий в северной части региона и осложнении видимости в связи с выпадением осадков в виде мокрого снега. На видео 74 километр автодороги „Серов- Североуральск-Ивдель“ вблизи Североуральска», — говорится в сообщении.

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На Серовском тракте (Свердловская область) мокрый снег сильно ухудшил видимость водителям. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий в северной части региона и осложнении видимости в связи с выпадением осадков в виде мокрого снега. На видео 74 километр автодороги „Серов- Североуральск-Ивдель“ вблизи Североуральска», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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