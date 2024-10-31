Погода ухудшилась на севере региона (архивное фото)
На Серовском тракте (Свердловская область) мокрый снег сильно ухудшил видимость водителям. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий в северной части региона и осложнении видимости в связи с выпадением осадков в виде мокрого снега. На видео 74 километр автодороги „Серов- Североуральск-Ивдель“ вблизи Североуральска», — говорится в сообщении.
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