31 октября 2024

В Екатеринбурге Kia врезалась в уборочную машину и уехала с уборщиком на капоте. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, щетка для подметания дорог, уборка улицы
Спецтехника для уборки от столкновения съехала на обочину Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов автомобиль Kia Ceed врезался в машину для уборки улиц и уехал с водителем-уборщиком на капоте. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Минувшей ночью на Космонавтов какой-то особо одаренный… врезался в машину уборки и уехал с места ДТП с водителем уборщика на капоте», — передает telegram-канал «Уралмаш достоин». Сама уборочная техника от столкновения съехала на обочину.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве пояснили, что сотрудники ГАИ проводят проверку по факту аварии.

Уборочную технику снесло на обочину в результате ДТП
Уборочную технику снесло на обочину в результате ДТП
Фото:

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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов автомобиль Kia Ceed врезался в машину для уборки улиц и уехал с водителем-уборщиком на капоте. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Минувшей ночью на Космонавтов какой-то особо одаренный… врезался в машину уборки и уехал с места ДТП с водителем уборщика на капоте», — передает telegram-канал «Уралмаш достоин». Сама уборочная техника от столкновения съехала на обочину. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве пояснили, что сотрудники ГАИ проводят проверку по факту аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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