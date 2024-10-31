Спецтехника для уборки от столкновения съехала на обочину
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов автомобиль Kia Ceed врезался в машину для уборки улиц и уехал с водителем-уборщиком на капоте. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Минувшей ночью на Космонавтов какой-то особо одаренный… врезался в машину уборки и уехал с места ДТП с водителем уборщика на капоте», — передает telegram-канал «Уралмаш достоин». Сама уборочная техника от столкновения съехала на обочину.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве пояснили, что сотрудники ГАИ проводят проверку по факту аварии.
Уборочную технику снесло на обочину в результате ДТП
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!