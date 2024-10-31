Происшествия ДТП В Екатеринбурге Kia врезалась в уборочную машину и уехала с уборщиком на капоте. Фото, видео 01 ноября 2024 в 07:30 Размер текста - 17 + Спецтехника для уборки от столкновения съехала на обочину Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов автомобиль Kia Ceed врезался в машину для уборки улиц и уехал с водителем-уборщиком на капоте. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Минувшей ночью на Космонавтов какой-то особо одаренный… врезался в машину уборки и уехал с места ДТП с водителем уборщика на капоте», — передает telegram-канал «Уралмаш достоин». Сама уборочная техника от столкновения съехала на обочину. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве пояснили, что сотрудники ГАИ проводят проверку по факту аварии. Уборочную технику снесло на обочину в результате ДТП telegram-канал «Уралмаш достоин» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов автомобиль Kia Ceed врезался в машину для уборки улиц и уехал с водителем-уборщиком на капоте. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Минувшей ночью на Космонавтов какой-то особо одаренный… врезался в машину уборки и уехал с места ДТП с водителем уборщика на капоте», — передает telegram-канал «Уралмаш достоин». Сама уборочная техника от столкновения съехала на обочину. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции за комментарием. В ведомстве пояснили, что сотрудники ГАИ проводят проверку по факту аварии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям