В аварии с грузовым автомобилем Mercedes на пересечении улиц Машиностроителей и Нахимова в Челябинске погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Авария произошла 31 октября в 23:25 в Челябинске на пересечении улиц Машиностроителей и Нахимова. В результате ДТП погибли 24-летний водитель автомобиля „Лада Приора“ и его 25-летняя пассажирка, травмы получили еще два пассажира легкового автомобиля», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Предварительно, 42-летний водитель грузового автомобиля Mercedes при повороте налево не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю «Лада Приора». Легковушка двигалась прямо и на разрешающий сигнал светофора.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, добавили в ведомстве.
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