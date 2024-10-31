31 октября 2024

Парень и девушка погибли в аварии с бензовозом на автодороге в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы Фото:

В аварии с грузовым автомобилем Mercedes на пересечении улиц Машиностроителей и Нахимова в Челябинске погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Авария произошла 31 октября в 23:25 в Челябинске на пересечении улиц Машиностроителей и Нахимова. В результате ДТП погибли 24-летний водитель автомобиля „Лада Приора“ и его 25-летняя пассажирка, травмы получили еще два пассажира легкового автомобиля», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Предварительно, 42-летний водитель грузового автомобиля Mercedes при повороте налево не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю «Лада Приора». Легковушка двигалась прямо и на разрешающий сигнал светофора.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, добавили в ведомстве.

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В аварии с грузовым автомобилем Mercedes на пересечении улиц Машиностроителей и Нахимова в Челябинске погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Авария произошла 31 октября в 23:25 в Челябинске на пересечении улиц Машиностроителей и Нахимова. В результате ДТП погибли 24-летний водитель автомобиля „Лада Приора“ и его 25-летняя пассажирка, травмы получили еще два пассажира легкового автомобиля», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительно, 42-летний водитель грузового автомобиля Mercedes при повороте налево не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю «Лада Приора». Легковушка двигалась прямо и на разрешающий сигнал светофора. На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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